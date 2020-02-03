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РФС: «Работаем над сохранением академии „Луча“»

сегодня, 21:58

Пресс-служба РФС прокомментировала ситуацию с финансами в «Луче»:

В декабре прошлого года руководство ФНЛ встречалось с администрацией Приморского края для обсуждения вопросов финансирования «Луча». Предполагалось, что все долги будут закрыты до конца года, но на данный момент этого не сделано. Детско-юношеская академия «Луча» является структурным подразделением клуба, поэтому отсутствие финансирования профессиональной команды отразилось и на ней. Вместе с руководством края РФС работает над сохранением академии и созданием условий для ее стабильной работы.

Ранее болельщики «Луча» написали открытое письмо губернатору.

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