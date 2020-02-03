Стала известна дата заседания исполкома РФС

сегодня, 13:15

Член комитета РФС , президент Ассоциации мини-футбола России заявил, что очередное заседание исполнительного комитета РФС состоится 11 февраля.

Дата следующего исполкома РФС уже известна - это 11 февраля, начало - 11:00 мск. Место, как обычно, - Дом футбола.