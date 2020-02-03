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Стала известна дата заседания исполкома РФС

сегодня, 13:15

Член комитета РФС, президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев заявил, что очередное заседание исполнительного комитета РФС состоится 11 февраля. 

Дата следующего исполкома РФС уже известна - это 11 февраля, начало - 11:00 мск. Место, как обычно, - Дом футбола.

На предстоящем заседании может быть принято несколько важных решений. Ожидается, что исполком РФС рассмотрит вопрос об увеличении числа команд - участниц чемпионата России с 16 до 18 клубов, за которое 16 января проголосовало большинство клубов РПЛ.

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Павел Амурский
Павел Амурский
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