Стала известна дата заседания исполкома РФС

Член комитета РФС, президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев заявил, что очередное заседание исполнительного комитета РФС состоится 11 февраля.
Дата следующего исполкома РФС уже известна - это 11 февраля, начало - 11:00 мск. Место, как обычно, - Дом футбола.
На предстоящем заседании может быть принято несколько важных решений. Ожидается, что исполком РФС рассмотрит вопрос об увеличении числа команд - участниц чемпионата России с 16 до 18 клубов, за которое 16 января проголосовало большинство клубов РПЛ.