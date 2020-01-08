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РФС посвятил 21-й тур Премьер-Лиги памяти Игоря Нетто

сегодня, 22:03

Российский футбольный союз посвятил 21-й тур РПЛ памяти бывшего капитана московского «Спартака» и сборной СССР Игоря Нетто. 9 января исполнится 90 лет со дня его рождения. 21-й тур РПЛ пройдет 7-9 марта.

Нетто являлся воспитанником «Спартака». Всю карьеру он провел в составе московской команды. Нетто пять раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны. В составе сборной СССР он выиграл Олимпийские игры в 1956 году и стал чемпионом Европы в 1960-м. В 1999 году Нетто ушел из жизни в возрасте 69 лет.

Напомним, что ранее Международная федерация футбола почтила память другого великого советского футболиста – Льва Яшина.

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