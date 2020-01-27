30 января состоится заседание РФС по долгам «Сочи»

сегодня, 14:06

«Сочи» не выплатил премиальные некоторым футболистам за выход в РПЛ .

30 января состоится заседание Палаты по разрешению споров РФС о взыскании с «Сочи» в пользу экс-игрока южного клуба .

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Несмотря на заявления генерального директора Рубашко, клуб до сих пор не выплатил премиальные многим игрокам. О выплате сообщил только бывший капитан команды Песегов. Один из бывших игроков «Сочи» Валерий Почивалин обратился в Палату РФС по разрешению споров. 30 января состоится заседание по этому вопросу.