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30 января состоится заседание РФС по долгам «Сочи»

сегодня, 14:06

«Сочи» не выплатил премиальные некоторым футболистам за выход в РПЛ.

30 января состоится заседание Палаты по разрешению споров РФС о взыскании с «Сочи» в пользу экс-игрока южного клуба Валерия Почивалина.

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Несмотря на заявления генерального директора Рубашко, клуб до сих пор не выплатил премиальные многим игрокам. О выплате сообщил только бывший капитан команды Песегов. Один из бывших игроков «Сочи» Валерий Почивалин обратился в Палату РФС по разрешению споров. 30 января состоится заседание по этому вопросу.

Ранее стало известно, что другой клуб РПЛ «Тамбов» также имеет долги перед бывшими футболистами.

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rubinovyi2
rubinovyi2 ответил Аналитик Зенита
сегодня в 14:23
Сочи надо помочь, это же не ростов федунской, удачи отличной команде!
В чем же дело?
Начинай перечислять свою зарплату...)))
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 14:17
Сочи надо помочь, это же не ростов федунской, удачи отличной команде!
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