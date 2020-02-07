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Фаната «Вулверхэмптона» наказали за плевки и имитацию движений обезьяны

сегодня, 11:50

По информации SkySports, болельщик «Вулверхэмптона» отстранён от посещения матчей на четыре года за расистское поведение во время матча 5-го тура АПЛ с «Челси» (2:5).

Некий Джозеф Смит был признан виновным в проявлении расизма в отношении нападающего «синих» Тэмми Абрахама. Английский форвард отметился в том матче хет-триком, на что Смит с трибуны изображал жестами обезьяну, сжав кулаки под мышками. В свое оправдание мужчина заявил, что это были жесты поддержки в адрес его команды.

Также сообщается, что Смит плюнул в сторону фанатов «Челси». По версии виновного он чихнул. Отмечается, что Джозеф пришёл на матч со своей 70-летней матерью.

Также недавно фанату «Ман Сити» запретили посещать матчи 5 лет за оскорбления Рахима Стерлинга.

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вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 12:50
Правильное решения
galem72
galem72
сегодня в 12:18
"...фаната Вулверхэмптона наказали за имитацию движений обезьяны..."

Теперь парень ждёт в гости яя турэ в костюме чёрного властелина! ))
cska plus
cska plus
сегодня в 12:17
А если бы он мяукал изображая котёнка, что бы они с нмюим делали.
beefs
beefs
сегодня в 12:12
И правильно...
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