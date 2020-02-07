Фаната «Вулверхэмптона» наказали за плевки и имитацию движений обезьяны

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сегодня, 11:50

По информации SkySports, болельщик «Вулверхэмптона» отстранён от посещения матчей на четыре года за расистское поведение во время матча 5-го тура АПЛ с «Челси» (2:5).

Некий Джозеф Смит был признан виновным в проявлении расизма в отношении нападающего «синих» Тэмми Абрахама. Английский форвард отметился в том матче хет-триком, на что Смит с трибуны изображал жестами обезьяну, сжав кулаки под мышками. В свое оправдание мужчина заявил, что это были жесты поддержки в адрес его команды.

Также сообщается, что Смит плюнул в сторону фанатов «Челси». По версии виновного он чихнул. Отмечается, что Джозеф пришёл на матч со своей 70-летней матерью.

Также недавно фанату «Ман Сити» запретили посещать матчи 5 лет за оскорбления Рахима Стерлинга.