Защитник «Герты» расплакался из-за расистcких оскорблений

Защитник «Герты» Джордан Торунарига подвергся расистским оскорблениям во время матча Кубка Германии с «Шальке».
Во втором тайме фанаты хозяев начали изображать обезьян, адресуя звуки 22-летнему немцу. Футболист расплакался. Во втором дополнительном тайме в одном из эпизодов Торунарига в результате падения оказался в технической зоне «Шальке». Главный тренер «кобальтовых» Дэвид Вагнер решил придержать футболиста, но Торунарига схватил ящик с бутылками воды и бросил его на землю, оттолкнув специалиста (видео).
В итоге арбитр показал второе предупреждение Торунариге, а Вагнер получил прямую красную карточку.
Недавно форвард «Рейнджерс» подвергся расизму во время матча с «Селтиком».
А так кaпец неженки пошли темнокожие. Это он еще Куклус-клан не видел, бился бы в истерике
P.s. может у Шальке просто "кричалка" такая.
А так кaпец неженки пошли темнокожие. Это он еще Куклус-клан не видел, бился бы в истерике
P.s. может у Шальке просто "кричалка" такая.