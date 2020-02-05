Защитник «Герты» расплакался из-за расистcких оскорблений

1580922619

сегодня, 20:10

Защитник «Герты» подвергся расистским оскорблениям во время матча Кубка Германии с «Шальке».

Во втором тайме фанаты хозяев начали изображать обезьян, адресуя звуки 22-летнему немцу. Футболист расплакался. Во втором дополнительном тайме в одном из эпизодов Торунарига в результате падения оказался в технической зоне «Шальке». Главный тренер «кобальтовых» решил придержать футболиста, но Торунарига схватил ящик с бутылками воды и бросил его на землю, оттолкнув специалиста (видео).

В итоге арбитр показал второе предупреждение Торунариге, а Вагнер получил прямую красную карточку.

Недавно форвард «Рейнджерс» подвергся расизму во время матча с «Селтиком».