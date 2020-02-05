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Защитник «Герты» расплакался из-за расистcких оскорблений

сегодня, 20:10
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)3 : 2Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)ГертаЗакончился в доп. время

Защитник «Герты» Джордан Торунарига подвергся расистским оскорблениям во время матча Кубка Германии с «Шальке».

Во втором тайме фанаты хозяев начали изображать обезьян, адресуя звуки 22-летнему немцу. Футболист расплакался. Во втором дополнительном тайме в одном из эпизодов Торунарига в результате падения оказался в технической зоне «Шальке». Главный тренер «кобальтовых» Дэвид Вагнер решил придержать футболиста, но Торунарига схватил ящик с бутылками воды и бросил его на землю, оттолкнув специалиста (видео).

В итоге арбитр показал второе предупреждение Торунариге, а Вагнер получил прямую красную карточку.

Недавно форвард «Рейнджерс» подвергся расизму во время матча с «Селтиком».

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Все комментарии
ЛФK
ЛФK
сегодня в 21:03
Гнилье, а не фанаты.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:55
Нацистская Европа,ничего удивительного.Возрождение которого идёт параллельно пересмотру хода и итогов Второй мировой.Быть большой войне.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 20:53
Возможно на обезьяньем языке конкретно этот вид уханья что-то обидное означает вот он и расстроился.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 20:46
да ниче там такого, психанул и турнул ящик, получил желтую за неспортивку... а это оказалась вторая. Рабочий момент.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:36
Пусть в Африку едет...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 20:23
Интересно, у них в зоопарках не всех обезьян еще пересажали за расизм?
А так кaпец неженки пошли темнокожие. Это он еще Куклус-клан не видел, бился бы в истерике

P.s. может у Шальке просто "кричалка" такая.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:23
бедный парень, получает какие-то жалкие сотни тысяч евро, а его оскорбляют, мало бы кто стерпел такое)
ДСА
ДСА
сегодня в 20:19
Ведёт себя как обезьяна, хватает всё что попадается под руку.... И как его после этого называть?
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 20:16
Насколько же надо быть слабым, бесхарактерным человеком, чтобы разныться из-за оскорблений???
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