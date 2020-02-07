Марадишвили: «Мне хочется закрепиться в главной команде ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА рассказал о своём прогрессе в московском клубе.

Чувствую ли я, что за год окреп физически и ментально? Прирост идёт. В такой команде, как ЦСКА , с такими тренерами и партнёрами ты в любом случае будешь расти. А при огромном желании будешь расти в два раза быстрее. Мне нужно подтягивать все характеристики, чтобы играть на высоком уровне.