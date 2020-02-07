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Марадишвили: «Мне хочется закрепиться в главной команде ЦСКА»

сегодня, 09:39

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили рассказал о своём прогрессе в московском клубе.

Чувствую ли я, что за год окреп физически и ментально? Прирост идёт. В такой команде, как ЦСКА, с такими тренерами и партнёрами ты в любом случае будешь расти. А при огромном желании будешь расти в два раза быстрее. Мне нужно подтягивать все характеристики, чтобы играть на высоком уровне.

Лучшее, что может случиться, – это чемпионство ЦСКА. А мне хочется закрепиться в главной команде, приносить ей как можно больше пользы и наконец-то забить первый гол. Чемпионство реально. Если сильно чего-то захотеть – всё придёт.

Ранее Константин признался, что никогда не перейдет в «Спартак».

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Все комментарии
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 09:51
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    сегодня в 09:50
    Парню 20 лет, тут надо либо закрепляться в главной команде либо уходить в аренду чтобы получать игровую практику и расти дальше
    220 ВОЛЬТОВЫЙ
    220 ВОЛЬТОВЫЙ
    сегодня в 09:47
    Будешь будешь( у харьковского денег НЕТ будешь играть))) если пару зулусов не привезет(!!!
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 09:42
    Пока только может мечтать.
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