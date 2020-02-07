Марадишвили: «Мне хочется закрепиться в главной команде ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили рассказал о своём прогрессе в московском клубе.
Чувствую ли я, что за год окреп физически и ментально? Прирост идёт. В такой команде, как ЦСКА, с такими тренерами и партнёрами ты в любом случае будешь расти. А при огромном желании будешь расти в два раза быстрее. Мне нужно подтягивать все характеристики, чтобы играть на высоком уровне.
Лучшее, что может случиться, – это чемпионство ЦСКА. А мне хочется закрепиться в главной команде, приносить ей как можно больше пользы и наконец-то забить первый гол. Чемпионство реально. Если сильно чего-то захотеть – всё придёт.
Ранее Константин признался, что никогда не перейдет в «Спартак».
Весь ЦСК это чувствует, пока не встретились с Лудогорцами)
Весь ЦСК это чувствует, пока не встретились с Лудогорцами)