Мойес вспомнил свою работу в МЮ в высказывании о «Ливерпуле»

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о «Ливерпуле» и в связи с этим вспомнил свою работу в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Теперь команды будут пытаться обыграть «Ливерпуль». Это то, что происходит в футболе. Это часто происходило, когда я работал в «Манчестер Юнайтед». Все пытались победить МЮ, и таким образом команды прибавляли.
Отметим, что 9 февраля «Вест Хэм» сыграет с «Ман Сити» в матче 26-го тура АПЛ. В преддверии поединка Мойес заявил, что его команда постарается обыграть «горожан».
как бы на орбиту Чемпионшипа не выбросило.
как бы на орбиту Чемпионшипа не выбросило.