Мойес вспомнил свою работу в МЮ в высказывании о «Ливерпуле»

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сегодня, 20:47

Наставник «Вест Хэма» высказался о «Ливерпуле» и в связи с этим вспомнил свою работу в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Теперь команды будут пытаться обыграть «Ливерпуль». Это то, что происходит в футболе. Это часто происходило, когда я работал в «Манчестер Юнайтед». Все пытались победить МЮ , и таким образом команды прибавляли.