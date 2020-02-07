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Мойес вспомнил свою работу в МЮ в высказывании о «Ливерпуле»

сегодня, 20:47

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о «Ливерпуле» и в связи с этим вспомнил свою работу в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Теперь команды будут пытаться обыграть «Ливерпуль». Это то, что происходит в футболе. Это часто происходило, когда я работал в «Манчестер Юнайтед». Все пытались победить МЮ, и таким образом команды прибавляли.

Отметим, что 9 февраля «Вест Хэм» сыграет с «Ман Сити» в матче 26-го тура АПЛ. В преддверии поединка Мойес заявил, что его команда постарается обыграть «горожан».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 21:39
у Мойеса календарь: МС-Ливерпуль-Саут(находу)-Арс.-Вулвз-ТТХ-Челси
как бы на орбиту Чемпионшипа не выбросило.
Carradona
Carradona
сегодня в 21:34
У него психологическая травма в длинною 10 лет, пусть подаст в суд на мю))
Бабушка Маня
Бабушка Маня
сегодня в 21:10
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