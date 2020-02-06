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Лаутаро Мартинес намерен отказать МЮ ради «Барселоны»

сегодня, 20:52

Руководству МЮ не удалось договориться о трансфере форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Сообщается, что аргентинец намерен перейти в «Барселону» следующим летом. Недавно спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль не исключил возможный трансфер футболиста.

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dimagas2
dimagas2 ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:21
Неймара только,Абидаля на выход.
Абидаля на поле ,Неймара в театр)))
Armyan4eG
Armyan4eG ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:18
Неймара только,Абидаля на выход.
На кой нам престарелый Неймар, на один сезон?
Лаутаро будущее, Ней дурак пускай сидит в Париже и считает евро, все равно ему скоро футбол надоест при таких финансах и "расзвездяйстве...
Принц тарасовский
Принц тарасовский
сегодня в 21:05
Мудрое решение.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:57
Неймара только,Абидаля на выход.
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