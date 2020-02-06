Лаутаро Мартинес намерен отказать МЮ ради «Барселоны»

Руководству МЮ не удалось договориться о трансфере форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Сообщается, что аргентинец намерен перейти в «Барселону» следующим летом. Недавно спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль не исключил возможный трансфер футболиста.
Лаутаро будущее, Ней дурак пускай сидит в Париже и считает евро, все равно ему скоро футбол надоест при таких финансах и "расзвездяйстве...
Лаутаро будущее, Ней дурак пускай сидит в Париже и считает евро, все равно ему скоро футбол надоест при таких финансах и "расзвездяйстве...