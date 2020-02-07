«Барселона» заинтересована в возвращении Траоре из «Вулверхэмптона»

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сегодня, 10:25

По информации британских СМИ , «Барселона» по окончании сезона может вернуть полузащитника из «Вулверхэмптона».

Сообщается, что за игрой 24-летнего испанца в текущем сезоне регулярно наблюдали скауты каталонцев и остались довольны увиденным.

В текущем сезоне Адама сыграл в 24 матчах АПЛ , забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

Напомним, что Траоре покинул «Барселону» в 2015 году, перейдя в «Астон Виллу», затем он оказался в «Мидлсбро», и каталонцы потеряли право обратного выкупа игрока. Летом 2018 года «вулвс» приобрели Адаму за 20 млн евро.

Недавно «Вулверхэмптон» установил цену за Траоре.