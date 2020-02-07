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«Барселона» заинтересована в возвращении Траоре из «Вулверхэмптона»

сегодня, 10:25

По информации британских СМИ, «Барселона» по окончании сезона может вернуть полузащитника Адаму Траоре из «Вулверхэмптона».

Сообщается, что за игрой 24-летнего испанца в текущем сезоне регулярно наблюдали скауты каталонцев и остались довольны увиденным.

В текущем сезоне Адама сыграл в 24 матчах АПЛ, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

Напомним, что Траоре покинул «Барселону» в 2015 году, перейдя в «Астон Виллу», затем он оказался в «Мидлсбро», и каталонцы потеряли право обратного выкупа игрока. Летом 2018 года «вулвс» приобрели Адаму за 20 млн евро.

Недавно «Вулверхэмптон» установил цену за Траоре.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:21
Не нужен он им.Разве для ротации состава,но не факт что его это устроит.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:20
А Месси разрешил?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:08
Не вижу особого таланта в нём. Кроме его данных
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:05
Настоящий коренной испанец! Только слегка с загаром переборщил.
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 10:58
В клубе есть Дембеле по лучше Траоре (без учёта травматичности) Зачем брать ещё одного скоростного дриблера для перекатывания мяча вдоль поля
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 10:25
месси начал рулить(((
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