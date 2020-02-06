Новый «Манчестер Сити». Ждём Месси, Холанда и Кулибали?

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сегодня, 22:30

Накопились увлекательные вопросы, и «Соккер.ру» оценивает стратегии каталонской банды из Манчестера.

У «горожан» финансами, выбором футболистов и тренерской деятельностью занимаются бывшие менеджеры «Барселоны». Если шейхи уволят Гвардиолу, то кого лучше смогут предложить Бегиристайну в качестве напарника?

Одновременно сам Хосеп говорил, что ключ к успеху – скаутинг. Шейхи понимают, что в клубе собрались профессионалы, которые при этом несколько потерялись, получив огромные деньги на новичков. Если Хосеп останется, то нужно точечное усиление состава.

Есть защитник, что все изменит?

Гвардиола испугался ставить рекорд по Ван Дейку, а результат потери защитника – в клубном музее «Ливерпуля» и в таблице АПЛ . Вирджил стал человеком, что изменил историю команды Клоппа раз и навсегда, а Стоунз и Ляпорт не показали ту же стойкость и важность. Возможно, есть смысл или рискнуть с Упамекано, или взять себе опытного Кулибали. Сенегалец – классный защитник, который в команде с поставленной игрой может стать крайне важным. У «Манчестер Сити» прекрасный вратарь, но травмы выкосили центр обороны, что сказалось. Ляпорт потянет, Стоунз – не такой однозначный персонаж. Гвардиола точно задумался о новом центрбеке, ведь Фернандиньо уместно смотрится в центре обороны.

Как можно улучшить игру в центре?

И нужно ли это делать – вопрос вдогонку. С одной стороны, людей много. Родри подписали в опорную зону, и очевидно, что испанцу нужно время на адаптацию. Де Брюйне – один из лучших ассистентов футбольной планеты, а уход Давида Силвы можно компенсировать сразу несколькими путями. Во-первых, есть Илкай Гюндоган – немецкий хавбек умеет показывать класс. Во-вторых, в центре поля может играть Бернарду Силва. В-третьих, в Манчестере настоятельно рекомендуют следующим летом наиграть Зинченко в полузащите – Александр может зайти, у него подальше от защиты получается обычно еще лучше. В-четвертых, помним о комплименте Гвардиолы в адрес Грилиша. Джек «слишком дорогой для „Сити“», если верить тренеру, но если будет прибавлять – покинет «Астон Виллу» и окажется в МС летом.

«Манчестер Сити» нужен Холанд?

Пожалуй, можно представить большие успехи «горожан» без Кулибали или Грилиша, или без нового левого латераля. Но если будет слабая реализация имени Жезуса и Агуэро – «Манчестер Сити» не выиграет ЛЧ и АПЛ через год, хотя и покажет эталонный футбол первым номером. Стоит давно признать, что бразилец и аргентинец – футболисты очень высокого уровня, но не делают разницу в еврокубках. И если норвежец Холанд – второй Суарес, только в стиле Левандовски, то пусть «Манчестер Сити» готовит 75 млн евро, и следующей зимой предлагает контракт нападающему из Дортмунда. Отец Эрлинга играл за «горожан», и если сын не сбавит – окажется в АПЛ . И чтобы реже уступать в дерби, лучше Холанда «дьяволам» не отдавать.

Гвардиола пригласит в клуб Месси?

Хосеп и не скрывал, что вместе с Агуэро звали аргентинца в «Манчестер Сити», но шутя, ведь на практике сумму отступных Лионеля потянуть нельзя. Но если Месси упадет в цене – захочет уйти и найдет аргументы в переговорах с «Барселоной», то все возможно. «Ювентус» забрал Роналду за 117 млн евро, хотя «клаусула» составляла 1 миллиард. Так что если Месси сам захочет перейти в АПЛ – сторгуются и найдут ту сумму, которая позволит уйти даже без пункта в контракте, что вроде как позволяет выбрать команду этим летом. В самой Каталонии впервые заговорили об уходе Месси, зерно сомнений посеяно.

И «Манчестер Сити» нужен Месси, ведь если Мбаппе летом окажется в «Ливерпуле», то у Клоппа появится козырь, который побить с Марезом, Гюндоганом и Агуэро сложно. А вот если к Серхио добавят его кума, если в обороне наведут прежний порядок благодаря ставке на правильного защитника, и на сдачу подпишут не обязательно Холанда в атаку, но того же Грилиша в центр, то получите обновленный солидный «Манчестер Сити». Важно быть готовым и к Лиге чемпионов, причем без привязки к результатам этого сезона в турнире, и к борьбе в АПЛ . Команда уже шикарная по составу, но травмы и ошибки заставляют Гвардиолу снова задуматься о больших трансферах. У «Манчестер Сити» есть возможность перестроиться, но первым в списке будет вопрос о главном тренере.

Если Хосеп готов возглавить маленькую, но важную революцию – добавить по одному человеку в каждую полевую линию, то вряд ли стоит отпускать опытного наставника. «Манчестер Сити» упустил «Ливерпуль», но у них остается плей-офф ЛЧ , и остаются такие ребята, как Эдерсон, Ляпорт, Родри и Де Брюйне – с ними можно стремиться в Стамбул. А вот через год, если «горожан» усилит Месси – увидим битву гигантов. Очевидно, что как «Ливерпулю» для футбола и бизнеса нужен Мбаппе – не случайно известный технический спонсор подарил им контракт на 470 млн евро, то для «Манчестер Сити» по тем же причинам пригодится Лионель.

Пожелаем всем упомянутым смелости, ведь интересно увидеть Месси и Мбаппе в АПЛ , и пока все складывается в пользу подобных сделок. Килиан устроил перепалку с Тухелем после замены при счете 5:0 в пользу ПСЖ , чем разозлил немца, а Лионель накинулся на Абидаля и очевидно, что это вряд ли просто эмоциональная реакция. Мбаппе нужна АПЛ , чтобы стать великим, а Месси – чтобы уйти от проблем «Барселоны» туда, где к нему будут относиться, как к легенде без темных пятен в биографии и взаимоотношениях с клубом.

Месси, конечно, не может быть надеждой «Манчестер Сити» на ближайшие пять лет, но если Гвардиола в Мюнхене и Манчестере без Лионеля не завоюет Лигу чемпионов, то шейхи поймут, кого не хватает, и за ценой не постоят. Интерес к аргентинцу был давно, однако именно сейчас, когда «горожане» нуждаются в усилении состава – о чем говорят все, от Гвардиолы до британских экспертов, а сам Месси устроил перепалки с Пике и Абидалем, эта сделка может оказаться взаимовыгодной почти всем сторонам.

В мире не так много клубов, что 33-летнему игроку выдадут 50 миллионов фунтов зарплаты. «Манчестер Сити» способен провернуть подобный трансфер, хотя им важно подготовиться. Начать нужно с продаж – Сане, Жезус, Марез, Стоунз, Менди и Отаменди могут уйти, обеспечив необходимыми для покупок миллионами. Возможно, с точки зрения перспектив лучше попытаться вернуть Санчо в МС , но если у Гвардиолы вправду появится шанс пригласить Месси, даже перспективный Джейдон не помешает воссоединению тренера и игрока.