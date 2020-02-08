Казань не претендует на проведение матча за Суперкубок России 2021

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сегодня, 14:48

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал слухи о том, что Казань может принять Суперкубок России по футболу в 2021 году.

Речи о Суперкубке России в 2021 году нет, мы на него не претендуем. На встрече в РФС речь шла о наших совместных планах, мы действительно обсуждали на уровне переговоров возможность проведения какого-то крупного события в Казани в ближайшие несколько лет — Кубка или Суперкубка России. Однако пока все это на уровне переговоров — никаких согласований, официальных заявок с нашей стороны и, как следствие, конкретного решения о проведении, о котором пишут в СМИ , нет. Безусловно, когда вопрос будет в достаточной мере проработан обоими сторонами, мы будем рады объявить о наших намерениях. Сейчас же это не более чем искаженная информация.

Напомним, что матч за Суперкубок России 2019 прошел на стадионе «ВТБ Арена».