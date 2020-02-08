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Сёмин: «У нас значительно меньше игроков, чем у „Спартака“»

сегодня, 09:25

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер. 

Кубок Париматч Премьер пришелся очень кстати, потому что здесь хорошие игры, серьезные соперники и условия для работы идеальные, на мой взгляд. График тяжелый, потому что у нас значительно меньше игроков, чем у того же «Спартака».

Игроки с большим будущим? Это оба Миранчука, Баринов, Магкеев, Жемалетдинов…. У «Локомотива» самая большая обойма собственных воспитанников.

Ранее Сёмин рассказал о своей тренерской карьере.  

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Кубок Париматч Премьер 2020  Россия: мнение  Локомотив М  Сёмин Юрий
Источник: Матч ТВ
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Romkurch
Romkurch
сегодня в 10:26
Зато у спартака они почти все бесполезные.
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