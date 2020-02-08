Сёмин: «У нас значительно меньше игроков, чем у „Спартака“»

Главный тренер «Локомотива» поделился мнением о товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер.

Кубок Париматч Премьер пришелся очень кстати, потому что здесь хорошие игры, серьезные соперники и условия для работы идеальные, на мой взгляд. График тяжелый, потому что у нас значительно меньше игроков, чем у того же «Спартака».

Игроки с большим будущим? Это оба Миранчука, Баринов, Магкеев, Жемалетдинов…. У «Локомотива» самая большая обойма собственных воспитанников.