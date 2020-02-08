Рамос в четвертьфинальной игре Кубка Испании оскорбил мать Эдегора

1581174614

сегодня, 18:10

«Реал Сосьедад» обыграл мадридских одноклубников в четвертьфинальной встрече Кубка Испании.

В матче был эпизод, когда полузащитник сан-себастьянцев въехал шипами в голень защитника «Реала» . Испанец сказал норвежскому игроку, что его мать является ш***ой.

Через несколько минут Рамос потребовал от Эдегора извинений за нарушение. Напомним, что 21-летний хавбек выступает за «Реал Сосьедад» на правах аренды из «сливочного» клуба.