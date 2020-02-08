Рамос в четвертьфинальной игре Кубка Испании оскорбил мать Эдегора

«Реал Сосьедад» обыграл мадридских одноклубников в четвертьфинальной встрече Кубка Испании.
В матче был эпизод, когда полузащитник сан-себастьянцев Мартин Эдегор въехал шипами в голень защитника «Реала» Серхио Рамоса. Испанец сказал норвежскому игроку, что его мать является ш***ой.
Через несколько минут Рамос потребовал от Эдегора извинений за нарушение. Напомним, что 21-летний хавбек выступает за «Реал Сосьедад» на правах аренды из «сливочного» клуба.
Грязный, наглый, нечестный игрочишка
Грязный, наглый, нечестный игрочишка
Это если дословно:)))
Это если дословно:)))