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Рамос в четвертьфинальной игре Кубка Испании оскорбил мать Эдегора

сегодня, 18:10
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 4Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

«Реал Сосьедад» обыграл мадридских одноклубников в четвертьфинальной встрече Кубка Испании.

В матче был эпизод, когда полузащитник сан-себастьянцев Мартин Эдегор въехал шипами в голень защитника «Реала» Серхио Рамоса. Испанец сказал норвежскому игроку, что его мать является ш***ой.

Через несколько минут Рамос потребовал от Эдегора извинений за нарушение. Напомним, что 21-летний хавбек выступает за «Реал Сосьедад» на правах аренды из «сливочного» клуба.

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Все комментарии
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Князь с офтопа меломана
сегодня в 19:37
Сперва в мяч сыграл так что все чисто
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Князь с офтопа меломана
сегодня в 19:34
Там ниче такого нет случайно зацепил ногу
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил dino-hsv
сегодня в 19:27
это фактически аналог русского "ё@ твою мать". ничего особенного, просто устоявшееся выражение, которое ни на какую конкретную мать не направлено
Видно ты ещё слишком юн. За такое выражение я бы спросил по всем понятиям, да и большинство тоже. Это у малолеток такое заположняк.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 19:26
рамос тот еше гнилой чел,помню его борцовский прием против Салаха
А приём Ван Дика против Мертенса не помнишь? Аха-ха)
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 19:24
"Ихо де пута", да это просто "С*кин сын" по-русски, ничего страшного. Пушкин так про себя говорил))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 19:15
Сам Салаху чуть руку не оторвал.....
Грязный, наглый, нечестный игрочишка
shlifen
shlifen
сегодня в 19:02
Ну Рамос и сам не ангел, как влетал в игроков с локтя, бил сзади по ногам, кидал через колено и использовал борцовские приёмы - то для него это норм, как только "его величество" получил схожий удар - уже оскорблять начал пацана... Типичный Рамос. =(((
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 18:56
это фактически аналог русского "ё@ твою мать". ничего особенного, просто устоявшееся выражение, которое ни на какую конкретную мать не направлено
Alprish
Alprish
сегодня в 18:50
Хамло не перевоспитать.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 18:41
Не знаю че там в Испании!но тут в моей стране за оскорбление матери на пику сажают.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 18:40
рамос тот еше гнилой чел,помню его борцовский прием против Салаха
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:33
после такого мартын в черкизон возвращаться не захочет
explay-
explay-
сегодня в 18:30
Как на поле свинья, так и в жизни.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:19
Нехорошо поступил.
Belgie2020
Belgie2020
сегодня в 18:17
Пута мадре в Испании через каждое слово используют, прям как у нас б, ***, ь
Strikers188
Strikers188
сегодня в 18:13
Испанец остался недоволен произошедшим и сказал норвежцу: «Odegaard! Me cago en tu puta madre» (дословный перевод – «Эдегор! Я 76 на твою ш***у-мать» –
Это если дословно:)))
Don trambon
Don trambon
сегодня в 18:11
А Эдегор ему в*кю после таких слов то не захотел? Или извинился?
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