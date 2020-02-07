МЮ подал жалобу на The Sun в связи со статьей о нападении на дом Вудворда

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сегодня, 21:32

«Манчестер Юнайтед» подал жалобу в Независимую организацию по стандартам прессы относительно газеты The Sun в связи с публикацией издания о нападении болельщиков МЮ на дом исполнительного директора клуба Эда Вудворда.

Статья была опубликована на сайте газеты и в печатной версии от 29 января. По данным МЮ , в The Sun знали о готовящейся атаке на дом Вудворда. Более того, в клубе уверены, что журналист и фотограф издания присутствовали при нападении.

В «Ман Юнайтед» считают, что, не предупредив о готовящейся атаке, репортер тем самым нарушил правила Независимой организации по стандартам прессы и пренебрег журналистской этикой.