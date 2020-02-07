ГлавнаяНовости

МЮ подал жалобу на The Sun в связи со статьей о нападении на дом Вудворда

сегодня, 21:32

«Манчестер Юнайтед» подал жалобу в Независимую организацию по стандартам прессы относительно газеты The Sun в связи с публикацией издания о нападении болельщиков МЮ на дом исполнительного директора клуба Эда Вудворда.

Статья была опубликована на сайте газеты и в печатной версии от 29 января. По данным МЮ, в The Sun знали о готовящейся атаке на дом Вудворда. Более того, в клубе уверены, что журналист и фотограф издания присутствовали при нападении.

В «Ман Юнайтед» считают, что, не предупредив о готовящейся атаке, репортер тем самым нарушил правила Независимой организации по стандартам прессы и пренебрег журналистской этикой.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Месси инициирует уход из «Барселоны»
Вчера, 12:45Станислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии35
Бартомеу поговорил с Абидалем, которого не хочет увольнять, и Месси
05 февраля Комментарии7
Бартомеу проведет встречу с Абидалем, у которого конфликт с Месси
05 февраля Комментарии8
ПСЖ: пир во время чумы
04 февраляСергей Иванов в блоге Командный духКомментарии11
Мбаппе недоволен, что его меняют чаще Неймара и Ди Марии
03 февраля Комментарии15
Форвард «Антверпена» оскорбил «Брюгге»
31 января ФотоКомментарии12
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100