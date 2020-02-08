Каррагер: «У „Ливерпуля“ отличная молодежь, нет смысла в трансферах летом»

Бывший защитник «Ливерпуля» поделился мнением о молодежи мерсисайдского клуба:

Кертис Джонс ворвался в основную команду. Однако и другие футболисты сделали такое же в нынешнем сезоне. Они просто делают прыжок. Им это необходимо, чтобы подняться в первую команду. Похоже, что Джонс сделал это уже сейчас.

Когда смотришь на его игру в молодежной команде, то кажется, что это игрок основной команды играет с молодежью. Некоторые считают, что «Ливерпулю» не хватает креативного полузащитника. Однако Кертис Джонс и другие молодые игроки заставят тренеров задуматься, а есть ли смысл выходить на трансферный рынок.