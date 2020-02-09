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Пирло: «Тонали – лучший полузащитник Серии А»

сегодня, 20:08

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло ответил на вопрос, считает ли он хавбека «Брешии» Сандро Тонали своим преемником.

Он очень хорош, но отличается от меня на поле. У Тонали есть все, чтобы стать чемпионом, но он полузащитник для средней линии, состоящей из двух игроков. Он мог бы уже выступать в составе отличной команды. Тонали – лучший полузащитник Серии А.

В текущем сезоне Сандро в 22 матчах Серии А забил 1 гол и сделал 4 ассиста. По слухам, в гонке за 19-летнего таланта лидирует «Ювентус».

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real-fk
real-fk
сегодня в 20:10
Но по мнению комментаторов Матч тв, Пьянич чуть ли ни второй Иньеста в Серии А, а Де шилье это копия Мальдини.
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