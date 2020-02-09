Пирло: «Тонали – лучший полузащитник Серии А»

Бывший полузащитник сборной Италии ответил на вопрос, считает ли он хавбека «Брешии» своим преемником.

Он очень хорош, но отличается от меня на поле. У Тонали есть все, чтобы стать чемпионом, но он полузащитник для средней линии, состоящей из двух игроков. Он мог бы уже выступать в составе отличной команды. Тонали – лучший полузащитник Серии А.