Пирло: «Тонали – лучший полузащитник Серии А»

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло ответил на вопрос, считает ли он хавбека «Брешии» Сандро Тонали своим преемником.
Он очень хорош, но отличается от меня на поле. У Тонали есть все, чтобы стать чемпионом, но он полузащитник для средней линии, состоящей из двух игроков. Он мог бы уже выступать в составе отличной команды. Тонали – лучший полузащитник Серии А.
В текущем сезоне Сандро в 22 матчах Серии А забил 1 гол и сделал 4 ассиста. По слухам, в гонке за 19-летнего таланта лидирует «Ювентус».