Гринвуд: «Чувствую, что иду по стопам Рэшфорда в „Ман Юнайтед“»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» высоко отозвался о своем одноклубнике .

Вижу ли я его не только своим другом, но и образцом для подражания? Определенно, да. Он прошел академию, и я чувствую, что иду по его стопам. Он на несколько лет старше меня, но я определенно могу вдохновляться тем, чего он достиг сейчас.

Я знаком с ним в течение долгого времени, поэтому я видел, как хорошо он справлялся, прогрессировал как игрок, у него есть чему поучиться.