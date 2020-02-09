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Гринвуд: «Чувствую, что иду по стопам Рэшфорда в „Ман Юнайтед“»

сегодня, 19:05

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд высоко отозвался о своем одноклубнике Маркусе Рэшфорде.

Вижу ли я его не только своим другом, но и образцом для подражания? Определенно, да. Он прошел академию, и я чувствую, что иду по его стопам. Он на несколько лет старше меня, но я определенно могу вдохновляться тем, чего он достиг сейчас.

Я знаком с ним в течение долгого времени, поэтому я видел, как хорошо он справлялся, прогрессировал как игрок, у него есть чему поучиться.

Гринвуд - самый молодой футболист МЮ за 36 лет, забивший 10 голов.

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