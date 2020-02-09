Хавбек «Сассуоло» Бога: «При Де Зерби я прибавил во многих аспектах»

Полузащитник «Сассуоло» , ставший автором победного гола в матче против СПАЛа, поделился мнением о прошедшей игре.

Очередное наше великолепное выступление с первых минут. Думаю, мы заслужили эту победу, потому что показывали хорошую игру на протяжении всех 90 минут. Согласен, что на таком уровне команды стараются больше внимания уделять защите, поэтому взломать оборону сложнее, чем в матчах с топ-командами.

Тренер Де Зерби очень мне помогает, я очень прибавил при нем во многих аспектах. В каждом матче я стараюсь помогать команде побеждать, забивая голы и отдавая результативные передачи.