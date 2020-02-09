Каземиро: «После вылета из Кубка играть было психологически нелегко»

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура Примеры с «Осасуной». По ходу матча фанаты «Осасуны» оскорбляли защитника «сливочных» Серхио Рамоса и даже кинули в него зажигалку после того, как он забил гол.

Типичный матч против «Осасуны». Стоит ее поздравить, потому что у нее есть фанаты, многое привносящие в игру. Мы понимали, что игра пройдет именно таким образом. В первые 15 минут они шли вперед, а затем взяли игру под контроль. После этого все пошло так, как мы и ожидали.

Не хотелось пропускать, но удалось здорово отыграться. Мы контролировали ход матча, и все были очень сосредоточенными. После вылета из Кубка Испании играть было психологически нелегко. Мы показали свой бойцовский характер. Впереди еще много всего, но это были важные три очка.