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Каземиро: «После вылета из Кубка играть было психологически нелегко»

сегодня, 21:47
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)1 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура Примеры с «Осасуной». По ходу матча фанаты «Осасуны» оскорбляли защитника «сливочных» Серхио Рамоса и даже кинули в него зажигалку после того, как он забил гол.

Типичный матч против «Осасуны». Стоит ее поздравить, потому что у нее есть фанаты, многое привносящие в игру. Мы понимали, что игра пройдет именно таким образом. В первые 15 минут они шли вперед, а затем взяли игру под контроль. После этого все пошло так, как мы и ожидали.

Не хотелось пропускать, но удалось здорово отыграться. Мы контролировали ход матча, и все были очень сосредоточенными. После вылета из Кубка Испании играть было психологически нелегко. Мы показали свой бойцовский характер. Впереди еще много всего, но это были важные три очка.

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RUPRICHT
RUPRICHT
сегодня в 21:58
КАЗЕМИРО ПРЕКРАСНЫЙ ИГРОК !!!ГЛАВНОЕ ПЕРЕЖИЛ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ШОК!!!!
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