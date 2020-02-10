Последние 5 голов «Барселона» в Примере забила с передач Месси

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10 февраля 2020, 10:33

«Барселона» одержала волевую победу над «Бетисом» во встрече 24-го тура Примеры со счетом 3:2.

Нападающий «сине-гранатовых» отдал 3 голевых передачи в этом матче. В игре предыдущего тура каталонцы одолели «Леванте» (2:1). В ней аргентинец отметился двумя ассистами

Все 5 голов «Барселоны» в этих двух матчах были забиты с передач 32-летнего футболиста.

Отметим, что Месси вторым в топ-5 лиг Европы набрал минимум 10+10 по системе «гол+пас».