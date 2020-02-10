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Последние 5 голов «Барселона» в Примере забила с передач Месси

10 февраля 2020, 10:33

«Барселона» одержала волевую победу над «Бетисом» во встрече 24-го тура Примеры со счетом 3:2.

Нападающий «сине-гранатовых» Лионель Месси отдал 3 голевых передачи в этом матче. В игре предыдущего тура каталонцы одолели «Леванте» (2:1). В ней аргентинец отметился двумя ассистами

Все 5 голов «Барселоны» в этих двух матчах были забиты с передач 32-летнего футболиста.

Отметим, что Месси вторым в топ-5 лиг Европы набрал минимум 10+10 по системе «гол+пас».

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Gelious
Gelious
10 февраля в 12:43
Так он центральный распасовщик. Сам пожелал им быть. Через него и идут пасы вперед. Лучше б сам забил. Хотя все равно достижение, спору нет.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
10 февраля в 11:28
Месси гений мирового футбола,лучший по передачам всех времен,лучший по дриблингу всех времен,лучший по штрафным всех времен,лучший по голам всех времен.
В 21 веке не будет больше Месси.
Василий 50
Василий 50
10 февраля в 11:18
Просто другим запрещено отдавать пасы.
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