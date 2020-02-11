Вратарь «Енисея» Михаил Филиппов продолжит карьеру в «Роторе». Директор «Енисея» Алексей Ивахов подтвердил эту информацию.
27-летний голкипер, ранее выступавший за «Спартак-2», присоединится к волгоградцам на Кипре, где 14 февраля стартует Кубок ФНЛ.
Филиппов сказал, что не хочет играть у нас, завалил письмами и согласовал этот вопрос с главным тренером Юрием Газзаевым. Если человек не хочет оставаться, то смысл его удерживать? Тем более у Филиппова высокая зарплата. Главный тренер сказал, что в такой ситуации он ему не нужен.