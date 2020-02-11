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Филиппов продолжит карьеру в «Роторе»

вчера, 10:44

Вратарь «Енисея» Михаил Филиппов продолжит карьеру в «Роторе». Директор «Енисея» Алексей Ивахов подтвердил эту информацию.

27-летний голкипер, ранее выступавший за «Спартак-2», присоединится к волгоградцам на Кипре, где 14 февраля стартует Кубок ФНЛ

Филиппов сказал, что не хочет играть у нас, завалил письмами и согласовал этот вопрос с главным тренером Юрием Газзаевым.  Если человек не хочет оставаться, то смысл его удерживать? Тем более у Филиппова высокая зарплата. Главный тренер сказал, что в такой ситуации он ему не нужен.
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Doktor S
Doktor S
вчера в 10:44
Удачи!
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