ЦСКА предложил «Крузейро» 4 млн евро за защитника Кака

По информации Superesportes, ЦСКА сделал предложение о трансфере защитника «Крузейро» Кака Жуниора.
Сообщается, что «армейцы» предложили за Кака около 4 млн евро. Работает над сделкой международный инвестиционный фонд.
У «Крузейро» есть лишь 60% прав на игрока. При переподписании контракта с Кака «Крузейро» передал фонду 10% прав.
В текущем сезоне Кака сыграл в 25 матчах за клуб, забил 1 гол и получил 5 желтых карточек.
Ранее агент футболиста заявил, ЦСКА не интересовался защитником.
«Некоторые СМИ пишут, что ЦСКА уже предложил за Кака около 4 млн евро? Это неправда. На данный момент мы не получали официальных предложений», — сказал агент.
«Некоторые СМИ пишут, что ЦСКА уже предложил за Кака около 4 млн евро? Это неправда. На данный момент мы не получали официальных предложений», — сказал агент.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1165879/sluckiy-leonid-cska
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1165879/sluckiy-leonid-cska
А второго Вагнера нарыть - не скоро получится..:)
А второго Вагнера нарыть - не скоро получится..:)
60% прав на игрока - это же самоубийство. 4 млн + столько же агентам и 2 млн самому игроку.
60% прав на игрока - это же самоубийство. 4 млн + столько же агентам и 2 млн самому игроку.
Так уже было с португальскими Фернандешами.
Так уже было с португальскими Фернандешами.