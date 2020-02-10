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ЦСКА предложил «Крузейро» 4 млн евро за защитника Кака

10 февраля 2020, 22:08

По информации Superesportes, ЦСКА сделал предложение о трансфере защитника «Крузейро» Кака Жуниора.

Сообщается, что «армейцы» предложили за Кака около 4 млн евро. Работает над сделкой международный инвестиционный фонд.

У «Крузейро» есть лишь 60% прав на игрока. При переподписании контракта с Кака «Крузейро» передал фонду 10% прав.

В текущем сезоне Кака сыграл в 25 матчах за клуб, забил 1 гол и получил 5 желтых карточек.

Ранее агент футболиста заявилЦСКА не интересовался защитником.

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Все комментарии
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил DAD81
вчера в 12:51
Он не в Барсу перешёл, а в Реал. При этом уже был обладателем ЗМ в составе Милана.
Точно! Запамятовал. Но в том, что в Испании он загубил карьеру, думаю Вы со мной согласитесь.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 10:44
Судя по 5-ти ЖК Кака напоминает Понтуса Верблума. А что?
alex spartakovih
alex spartakovih ответил oFANATo
вчера в 10:14
Агент Нене Зини, представляющий интересы Кака, в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян отметил, что пока не получал официального предложения по своему клиенту от ЦСКА. «Некоторые СМИ пишут, что ЦСКА уже предложил за Кака около 4 млн евро? Это неправда. На данный момент мы не получали официальных предложений», — сказал агент.
как всегда услышат звон,да не знают откуда он!
oFANATo
oFANATo
вчера в 09:55
Агент Нене Зини, представляющий интересы Кака, в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян отметил, что пока не получал официального предложения по своему клиенту от ЦСКА.

«Некоторые СМИ пишут, что ЦСКА уже предложил за Кака около 4 млн евро? Это неправда. На данный момент мы не получали официальных предложений», — сказал агент.
DAD81
DAD81 ответил Cергей Герасимов
вчера в 09:43
Он не в Барсу перешёл, а в Реал. При этом уже был обладателем ЗМ в составе Милана.
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 09:02
КАКАя фамилия ,такой и защитник, раз процентами продаётся...
Ну уже был один с такой фамилией, Если бы не перешел в Барсу, где загубил свою карьеру, то был бы одним из великих футболистов.
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил ДСА
вчера в 09:00
Уже игроков по кускам продают.
Ну вообще-то это уже давно так. Особенно в Бразилии и Италии. Но вот исходя из того, что "права на игрока" имеют не только клубы, мы имеем узаконенное рабство в 21 веке. Но ООН на это наплевать.
beefs
beefs
вчера в 08:58
А кому он нужен...
ДСА
ДСА
вчера в 08:53
Уже игроков по кускам продают.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 08:28
Защитник нужен, но такой или не такой пока неясно
Sana Sotyy
Sana Sotyy
вчера в 07:57
Вот и хорошо.
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
вчера в 07:50
гинер по частям скупает шлак))))
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Alpribas
вчера в 07:47
Кака усилит ЦСКА, вместо пяти будут пропускать четыре от Лудогорца.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 06:53
    КАКАя фамилия ,такой и защитник, раз процентами продаётся...
    112910415
    112910415
    вчера в 04:56
    о вкусах не спорят
    ziborock
    ziborock
    вчера в 01:55
    На что Кака ответил: слухи-то про вас разные ходят!
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1165879/sluckiy-leonid-cska
    Mangur
    Mangur
    вчера в 01:22
    Без комментариев
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответил particular
    вчера в 00:15
    К чему этот вопрос? Если прицеливаются на сделку, значит доморощенных не хватает или они не устраивают... А много их или мало, - это уже на скорость не влияет... Просто, бразики мутные в трансферах и мёрзнуть не желают... А второго Вагнера нарыть - не скоро получится..:)
    А ты уверен, что реально "прицеливаются"? Я лично сильно сомневаюсь.
    drug01
    drug01
    10 февраля в 23:53
    Видно этих денег будет не достаточно.....
    particular
    particular ответил ANATOLY KANDAUROV
    10 февраля в 23:45
    А тебе известно, что в основе ЦСКА играет больше доморощенных (своих) футболистов, чем в любом другом клубе РПЛ?
    К чему этот вопрос? Если прицеливаются на сделку, значит доморощенных не хватает или они не устраивают... А много их или мало, - это уже на скорость не влияет... Просто, бразики мутные в трансферах и мёрзнуть не желают...
    А второго Вагнера нарыть - не скоро получится..:)
    makkie
    makkie
    10 февраля в 23:39
    Замучаются кони с агентами бодаться.
    60% прав на игрока - это же самоубийство. 4 млн + столько же агентам и 2 млн самому игроку.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    10 февраля в 23:37
    Очередной слушок ???
    SHMEL
    SHMEL
    10 февраля в 23:29
    Что-то не внушает мне доверия этот перец.
    Сантус
    Сантус
    10 февраля в 23:23
    Ну вот хоть какую то каку,но взять...)
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил ошалевший
    10 февраля в 23:18
    2-3 штуки.
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Ангел неБесГрешен
    10 февраля в 23:18
    Любит гений схемки с процентами. То 50% игрока купить предложит, то 10% от 60% прав Крузейро. Кароче, чем запутанней, тем легче нае..ть...
    У Миллера частные уроки берёт! Теперь всем афера с Картонкой снится!!!
    Союзник противников
    Союзник противников
    10 февраля в 23:17
    Гончар собирается взять титулы массированной атакой защитников."Купляет и купляет" их пачками бульбаш.
    Footbolista
    Footbolista ответил ПерекатиПоле
    10 февраля в 23:12
    А фотки "умного вида" тоже выложит?)...
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    10 февраля в 23:12
    Мое мнение он не нужен ЦСКА
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    10 февраля в 23:09
    Ща вылезет спартач Мыловар и с умным видом расскажет, что 4 ляма за Кака большие деньги, так как он завершил карьеру.
    Так уже было с португальскими Фернандешами.
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