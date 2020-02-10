ЦСКА предложил «Крузейро» 4 млн евро за защитника Кака

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10 февраля 2020, 22:08

По информации Superesportes, ЦСКА сделал предложение о трансфере защитника «Крузейро» Кака Жуниора.

Сообщается, что «армейцы» предложили за Кака около 4 млн евро. Работает над сделкой международный инвестиционный фонд.

У «Крузейро» есть лишь 60% прав на игрока. При переподписании контракта с Кака «Крузейро» передал фонду 10% прав.

В текущем сезоне Кака сыграл в 25 матчах за клуб, забил 1 гол и получил 5 желтых карточек.