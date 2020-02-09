«Тамбов» подписал экс-защитника тбилисского «Динамо» Каплиенко

«Тамбов» на официальном сайте объявил о подписании защитника Александра Каплиенко. Пресс-служба команды прокомментировала событие:
Экс-защитник тбилисского «Динамо» Александр Каплиенко пополнил состав футбольного клуба «Тамбов». Контракт с игроком подписан сроком на два с половиной года. Руководство и весь коллектив нашего клуба желают новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков надёжной и уверенной игрой.
23-летний защитник известен по выступлениям за «Металлист» (Харьков), «Черноморец» (Одесса), белорусские «Смолевичи» и тбилисское «Динамо».
АЛЕКСАНДР КАПЛИЕНКО СТАЛ ИГРОКОМ «ТАМБОВА»! 📌— ФК «Тамбов» (@fctambov68) February 9, 2020
Экс-защитник тбилисского «Динамо» Александр Каплиенко пополнил состав футбольного клуба «Тамбов». Контракт с игроком подписан сроком на два с половиной года.
Подробности ➡ https://t.co/CxtoG2C0Yw
Добро пожаловать в «Тамбов»! 🙌🏻 pic.twitter.com/SxWyYxMYo8
Ранее стало известно, что «Тамбов» проведет остаток сезона на стадионе «Нижний Новгород».