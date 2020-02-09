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«Тамбов» подписал экс-защитника тбилисского «Динамо» Каплиенко

сегодня, 19:27

«Тамбов» на официальном сайте объявил о подписании защитника Александра Каплиенко. Пресс-служба команды прокомментировала событие:

Экс-защитник тбилисского «Динамо» Александр Каплиенко пополнил состав футбольного клуба «Тамбов». Контракт с игроком подписан сроком на два с половиной года. Руководство и весь коллектив нашего клуба желают новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков надёжной и уверенной игрой.

23-летний защитник известен по выступлениям за «Металлист» (Харьков), «Черноморец» (Одесса), белорусские «Смолевичи» и тбилисское «Динамо».

Ранее стало известно, что «Тамбов» проведет остаток сезона на стадионе «Нижний Новгород».

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