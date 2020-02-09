«Тамбов» подписал экс-защитника тбилисского «Динамо» Каплиенко

«Тамбов» на официальном сайте объявил о подписании защитника . Пресс-служба команды прокомментировала событие:

Экс-защитник тбилисского «Динамо» Александр Каплиенко пополнил состав футбольного клуба «Тамбов». Контракт с игроком подписан сроком на два с половиной года. Руководство и весь коллектив нашего клуба желают новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков надёжной и уверенной игрой.