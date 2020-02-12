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Тухель о неудачах ПСЖ в Лиге чемпионов: «Мы будем пробовать ещё и ещё»

вчера, 05:38
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен18.02.2020 в 23:00 Не начался

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель подчеркнул, что парижане постараются прервать серию неудачных выступлений в Лиге чемпионов. В 1/8 финала текущего сезона ЛЧ ПСЖ сыграет против дортмундской «Боруссии»

Нужно принять эту ситуацию. После вылета от «Манчестер Юнайтед» я сказал парням, что в следующем году мы предпримем ещё одну попытку.

Групповой этап, 1/8 финала, всё как есть. В теннисе то же самое – каждый думает, что побеждает всегда Роджер Федерер, но это не так.

Мы уверены в себе, мы стали сильнее, у нас хороший состав. Я благодарен за этот шанс. Мы всегда сохраняем позитивный настрой, вы можете повлиять на ситуацию, если отдаёте все свои силы. Всё зависит от нашей команды, мы не позволим, чтобы что-то влияло на нас извне.

Весь этот контекст не облегчит нам задачу, но таков спорт. Пробуй и пробуй ещё, и никогда не сдавайся.

Ранее появилась информация о том, что полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт из-за травмы пропустит обе встречи с ПСЖ.

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Все комментарии
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 12:13
удачи Парижу и Лиону
milanetto10
milanetto10
вчера в 10:52
пытаться будут но уже без тебя,вылет от Боруссии и конец карьеры Тухлого
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 08:40
Удачи.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 07:34
вроде всё хорошо но нет духа чемпионов!!!!!! посмотрим в сезоне 20-21
STVA 1
STVA 1
вчера в 06:14
Наверное на следующий год другой будет пробовать.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 05:52
Опять перегорят.
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