Тухель о неудачах ПСЖ в Лиге чемпионов: «Мы будем пробовать ещё и ещё»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» подчеркнул, что парижане постараются прервать серию неудачных выступлений в Лиге чемпионов. В 1/8 финала текущего сезона ЛЧ ПСЖ сыграет против дортмундской «Боруссии»

Нужно принять эту ситуацию. После вылета от «Манчестер Юнайтед» я сказал парням, что в следующем году мы предпримем ещё одну попытку.

Групповой этап, 1/8 финала, всё как есть. В теннисе то же самое – каждый думает, что побеждает всегда Роджер Федерер, но это не так.

Мы уверены в себе, мы стали сильнее, у нас хороший состав. Я благодарен за этот шанс. Мы всегда сохраняем позитивный настрой, вы можете повлиять на ситуацию, если отдаёте все свои силы. Всё зависит от нашей команды, мы не позволим, чтобы что-то влияло на нас извне.

Весь этот контекст не облегчит нам задачу, но таков спорт. Пробуй и пробуй ещё, и никогда не сдавайся.