Местре: «Если Неймар вернётся в „Барселону“, ему следует извиниться»

Бывший вице-президент «Барселоны» Жорди Местре поделился мнением относительно возможного возвращения нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в каталонский клуб.

С эмоциональной точки зрения, учитывая то, как Неймар покинул клуб, я бы не подписал его снова. Но со спортивной стороны, да, я бы вернул его.

Но если он возвратится, то должен отозвать иск против клуба, принести свои извинения и вести практически безупречный образ жизни.

Никто не знал, что он уйдёт, потому что он никому об этом не говорил. А вскоре после ухода начал сожалеть об этом, плакать и говорить нам, что хочет вернуться.