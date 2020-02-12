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Местре: «Если Неймар вернётся в „Барселону“, ему следует извиниться»

вчера, 04:59

Бывший вице-президент «Барселоны» Жорди Местре поделился мнением относительно возможного возвращения нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в каталонский клуб.

С эмоциональной точки зрения, учитывая то, как Неймар покинул клуб, я бы не подписал его снова. Но со спортивной стороны, да, я бы вернул его.

Но если он возвратится, то должен отозвать иск против клуба, принести свои извинения и вести практически безупречный образ жизни.

Никто не знал, что он уйдёт, потому что он никому об этом не говорил. А вскоре после ухода начал сожалеть об этом, плакать и говорить нам, что хочет вернуться.

Недавно экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо призвал «сине-гранатовых» вернуть Неймара.

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 05:49
Если он вернётся, то значит клуб извинился перед ним, а он их простил.
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