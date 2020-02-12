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Андронов: «Рейнгольд не держал язык в ж*пе»

вчера, 08:34

Комментатор Алексей Андронов в твиттере выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего игрока «Спартака» Валерия Рейнгольда, который умер 11 февраля на 78-м году жизни.

Валерий Рейнгольд меня не любил. Любил пройтись по моей персоне. Хотя приходилось ему даже и награждать. Меня. Он не скрывал, что ему это неприятно, я решил подать руку первым (а как иначе?), а там будь что будет… Вчера его не стало. Еще одного человека в российском футболе, который не держал язык в ж*пе. Мне грустно… RIP.

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Migelito
Migelito
вчера в 12:27
Вроде только что читал мнения Рейнгольда...А его уже не стало. Очень печально
makkie
makkie
вчера в 10:22
Андронова никто не любит - чудак!
Рейнгольду светлая память... очень жаль что ушёл из жизни...
Знаю где трофей
Знаю где трофей
вчера в 09:58
Что за чушь пишет Алексей Андронов.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 09:16
Какое-то странное соболезнование выразил Андронов. Ещё и про свои награды напомнил
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:57
Очень жаль Рейнгольда! Без него будет не так интересно и креативно и, конечно, станет немного скучнее. Светлая память...
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 08:52
Правду говорит.
В отличии от Лочева и ему подобных говорил всё открыто и в себе не держал.
Пусть земля ему будет пухом.......
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:45
Пускай комментирует другие новости, без тени отсебячества.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:38
Что за новость. К чему вообще печатать бред этого провокатора???
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