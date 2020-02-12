Андронов: «Рейнгольд не держал язык в ж*пе»

Комментатор Алексей Андронов в твиттере выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего игрока «Спартака» Валерия Рейнгольда, который умер 11 февраля на 78-м году жизни.

Валерий Рейнгольд меня не любил. Любил пройтись по моей персоне. Хотя приходилось ему даже и награждать. Меня. Он не скрывал, что ему это неприятно, я решил подать руку первым (а как иначе?), а там будь что будет… Вчера его не стало. Еще одного человека в российском футболе, который не держал язык в ж*пе. Мне грустно… RIP .