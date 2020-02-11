Селюк: «Месси будет верен „Барселоне“ до конца»

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о том, что форвард «Барселоны» Лионель Месси может покинуть клуб.
Месси - синоним «Барсы». Он, как Франческо Тотти, будет верен родному клубу до конца. Не верьте слухам.
Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о том, что форвард «Барселоны» Лионель Месси может покинуть клуб.
Месси - синоним «Барсы». Он, как Франческо Тотти, будет верен родному клубу до конца. Не верьте слухам.
Не надо его сравнивать с Тотти, это совершенно две разные верности клубу!
Не надо его сравнивать с Тотти, это совершенно две разные верности клубу!
"Что все же конец мой - еще не конец: Конец - это чье-то начало. "
https://www.youtube.com/watch?v=uWC7cOjPlFU
"Что все же конец мой - еще не конец: Конец - это чье-то начало. "