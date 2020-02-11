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Селюк: «Месси будет верен „Барселоне“ до конца»

вчера, 19:44

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о том, что форвард «Барселоны» Лионель Месси может покинуть клуб.

Месси - синоним «Барсы». Он, как Франческо Тотти, будет верен родному клубу до конца. Не верьте слухам.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:49
конечно будет верен Барселоне, потому как такую зарплату больше нигде платить не будут и таких тепличных условий не создадут, а заставят пахать, а этого Месси не умеет
Doktor S
Doktor S
сегодня в 00:49
Кто знает.
goalaktika
goalaktika
вчера в 23:08
Конечно же!!! Метит в президенты
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 22:34
Конец барселоны уже настал. Аха-ха)
NGYRZ
NGYRZ
вчера в 22:29
Будет верен, пока его зарплатные аппетиты удовлетворяет Барселона.

Не надо его сравнивать с Тотти, это совершенно две разные верности клубу!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:55
Его оттуда палкой не выгонишь
Gelious
Gelious
вчера в 21:06
До конца ее денег
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:03
Это ему Лионель сам сказал или очередное предположение "гениального разводилы" ?!?
Альфамен
Альфамен
вчера в 21:01
Это и так понятно,перейдя в любой другой клуб он что-то но потеряет...где ему ещё дадут столько денег, столько полномочий на поле и за его пределами???Ну а в той же АПЛ он вообще не "выживет"...
Roman73
Roman73
вчера в 20:52
Не знаю что такое Селюк, а вот что такое Высоцкий и Месси знаю.
"Что все же конец мой - еще не конец: Конец - это чье-то начало. "
VIPded
VIPded
вчера в 20:49
ДимДимыч знатный пророк...)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:33
Больно много сегодня Торговца черным деревом)))
112910415
112910415
вчера в 20:31
однозначно
ДСА
ДСА
вчера в 20:27
Селюку от этого ни тепло, ни холодно.
Belgie2009
Belgie2009
вчера в 20:14
Корыстного человека сравнили с Великим Тотти. Пешеходу нужно очередной раз подоить Барсу, вот из за этого вся эта пурга и идёт...
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 20:07
    Шатаут
    Шатаут
    вчера в 20:02
    В этом его и Величие.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 19:53
    Месси верен только своим интересам.
    Gurben
    Gurben
    вчера в 19:48
    Селюк давно знает Месси лично.
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