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Селюк: «Не за „Зенит-2“ играть же Кокорину! Это дно в ФНЛ»

вчера, 19:20

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о том, что форвард «Зенита» Александр Кокорин может перейти в тульский «Арсенал». 

Да вранье все это! Ни в какой «Арсенал» Кокорин не перейдет. Возможно, он и был в отеле. Что дальше-то? Верить слухам? Когда-то и про Федю Смолова писали, что им интересуется «Реал». А он сейчас оказался в «Сельте», сражающейся за выживание в испанской Примере.

Я не раз говорил и готов повторить опять: лучше Кокорину доиграть сезон в аренде в «Сочи». Набрать форму. А летом уже выбирать, где продолжать карьеру. Варианты-то будут. Либо с «Зенитом», либо с кем-то еще. Не знаю, кому и что сейчас доказывает Саша. Скоро в РПЛ закрывается трансферное окно. Надо определяться. Ну, не за «Зенит-2» играть же! Это дно в ФНЛ.

Отметим, что «Зенит-2» занимает третье место в зоне «Запад», отставая от «Долгопрудного» на 3 очка, а от «Велеса» - на 4. Клуб не планирует выходить в ФНЛ.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 00:24
А правда где....
ABir
ABir
вчера в 22:59
В Сочи самый лучший для него вариант
Grey33
Grey33
вчера в 22:41
Крутой Селюк футбольный агент! Он даже не в курсе, какие команды играют в ФНЛ.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:29
до "Дна ФНЛ" зениту-2 еще расти и расти, скорее Зенит-1 станет дном ФНЛ, чем Зенит-2
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:05
Ещё в детстве Кокорин чем то не нравился Селюку.....


Faustello
Faustello ответил particular
вчера в 20:28
Странно, столько слов и не одного упоминания про Яя Туре..:)
)))
Faustello
Faustello
вчера в 20:27
В ФНЛ нету никакого Зенита 2, он дно ПФЛ
112910415
112910415
вчера в 20:21
зато неожиданно и интересно
nubom
nubom
вчера в 20:04
"Год 2000 апреля 43 числа.
В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я. Именно только сегодня об этом узнал я. Признаюсь, меня вдруг как будто молнией осветило. Я не понимаю, как я мог думать и воображать себе, что я титулярный советник. Как могла взойти мне в голову эта сумасбродная мысль? Хорошо, что еще не догадался никто посадить меня тогда в сумасшедший дом. Теперь передо мною все открыто. Теперь я вижу все как на ладони. А прежде, я не понимаю, прежде все было передо мною в каком-то тумане. И это все происходит, думаю, оттого, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове; совсем нет: он приносится ветром со стороны Каспийского моря."
[Н. Гоголь. Записки сумасшедшего]
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:55
Дно должно быть на дне.
nubom
nubom ответил Footbolista
вчера в 19:55
Да там много еще...
О, да, да - принимаю поправку...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 19:53
В Барселону!
ошалевший
ошалевший
вчера в 19:50
старый не в курсе походу что зинка вторая вылетела оттуда
Footbolista
Footbolista ответил nubom
вчера в 19:46
Да там много еще...
VAN ARM
VAN ARM ответил nubom
вчера в 19:46
Если существует в мире, что-то более не профессиональное, так это российские футбольные агенты!
существуют ))) российские футболисты)))))))
nubom
nubom ответил Footbolista
вчера в 19:46
Про футболистов забыл)...
извиняюсь: футболисты и депутаты
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 19:46
Дно ФНЛ это спартак-2.
Footbolista
Footbolista ответил За адекватность
вчера в 19:44
"Футбольный порожняк"...
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:42
Еще 10 дней интриг и тайн покрытых мраком связанных с дальнейшей судьбой Кокорина. Если станет летом свободным агентом, то условно на Матч ТВ нужно замутить телешоу "футбольный холостяк". В главных ролях Кокорин, представители клубов, желающие получить сей бриллиант, ну и Канделаки в качестве ведущей.
Footbolista
Footbolista ответил nubom
вчера в 19:42
Про футболистов забыл)...
severnyj84
severnyj84
вчера в 19:38
Зенит-2 в ФНЛ не играет.
nubom
nubom
вчера в 19:35
Если существует в мире, что-то более не профессиональное, так это российские футбольные агенты!
STVA 1
STVA 1 ответил VAN ARM
вчера в 19:28
В агенты к Сане набивается)))
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
вчера в 19:26
ЭТО в главные новости? Отстаньте от Кокорина уже
particular
particular
вчера в 19:26
Странно, столько слов и не одного упоминания про Яя Туре..:)
ДСА
ДСА
вчера в 19:24
Кокорин довыделывается и Зенит-2 покажется раем.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:24
что этот клоун пытается нам сказать?)))))))))))
post-navigator
post-navigator
вчера в 19:23
Свидомый селюк... пузатый пацюк...
Кланы клонов свидомых клоунов атакуют :)
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