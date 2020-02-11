Селюк: «Не за „Зенит-2“ играть же Кокорину! Это дно в ФНЛ»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о том, что форвард «Зенита» может перейти в тульский «Арсенал».

Да вранье все это! Ни в какой «Арсенал» Кокорин не перейдет. Возможно, он и был в отеле. Что дальше-то? Верить слухам? Когда-то и про Федю Смолова писали, что им интересуется «Реал». А он сейчас оказался в «Сельте», сражающейся за выживание в испанской Примере.