Селюк: «Не за „Зенит-2“ играть же Кокорину! Это дно в ФНЛ»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о том, что форвард «Зенита» Александр Кокорин может перейти в тульский «Арсенал».
Да вранье все это! Ни в какой «Арсенал» Кокорин не перейдет. Возможно, он и был в отеле. Что дальше-то? Верить слухам? Когда-то и про Федю Смолова писали, что им интересуется «Реал». А он сейчас оказался в «Сельте», сражающейся за выживание в испанской Примере.
Я не раз говорил и готов повторить опять: лучше Кокорину доиграть сезон в аренде в «Сочи». Набрать форму. А летом уже выбирать, где продолжать карьеру. Варианты-то будут. Либо с «Зенитом», либо с кем-то еще. Не знаю, кому и что сейчас доказывает Саша. Скоро в РПЛ закрывается трансферное окно. Надо определяться. Ну, не за «Зенит-2» играть же! Это дно в ФНЛ.
Отметим, что «Зенит-2» занимает третье место в зоне «Запад», отставая от «Долгопрудного» на 3 очка, а от «Велеса» - на 4. Клуб не планирует выходить в ФНЛ.
В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я. Именно только сегодня об этом узнал я. Признаюсь, меня вдруг как будто молнией осветило. Я не понимаю, как я мог думать и воображать себе, что я титулярный советник. Как могла взойти мне в голову эта сумасбродная мысль? Хорошо, что еще не догадался никто посадить меня тогда в сумасшедший дом. Теперь передо мною все открыто. Теперь я вижу все как на ладони. А прежде, я не понимаю, прежде все было передо мною в каком-то тумане. И это все происходит, думаю, оттого, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове; совсем нет: он приносится ветром со стороны Каспийского моря."
[Н. Гоголь. Записки сумасшедшего]
В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я. Именно только сегодня об этом узнал я. Признаюсь, меня вдруг как будто молнией осветило. Я не понимаю, как я мог думать и воображать себе, что я титулярный советник. Как могла взойти мне в голову эта сумасбродная мысль? Хорошо, что еще не догадался никто посадить меня тогда в сумасшедший дом. Теперь передо мною все открыто. Теперь я вижу все как на ладони. А прежде, я не понимаю, прежде все было передо мною в каком-то тумане. И это все происходит, думаю, оттого, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове; совсем нет: он приносится ветром со стороны Каспийского моря."
[Н. Гоголь. Записки сумасшедшего]
Кланы клонов свидомых клоунов атакуют :)
Кланы клонов свидомых клоунов атакуют :)