Тихонов: «Если за 2 месяца Тедеско ничего не сделает, всё станет понятно»

Бывший игрок «Спартака» выразил мнение, что оценивать работу на посту главного тренера «красно-белых» можно будет только весной.

— Оценивать его работу можно будет только после зимних сборов. Когда Тедеско пришёл, у него не было времени, чтобы подготовить команду. Можно сказать, он начинал работать вслепую. Именно поэтому частая смена схемы игры и различный выбор позиций для футболистов не дали результата. Когда ты не знаешь команду и возможности своих игроков, это к хорошему не приводит. Иногда, конечно, выстреливает, но результаты «Спартака» в концовке первой части сезона оставляли желать лучшего.

Сейчас же у него будет достаточно времени на подготовку. Он уже знает всех футболистов и их возможности. Есть время наиграть свои задумки. Весной мы будем смотреть на результат работы Тедеско. Не должно быть так, что сыграл плохо две игры — всё, давай, до свидания. Сейчас специалисту дали полгода, чтобы он спокойно выполнял свою работу. Если он за ближайшие два месяца ничего не сделает, всё уже станет понятно. А если команда заиграет, то вопросов не будет.

— Тедеско фактически не делал футбольной карьеры и всю жизнь шёл к тому, чтобы стать тренером. Что вы думаете об этом? Его можно назвать профессионалом?

— Какой он профессионал, мы посмотрим весной. Можно идти к этому, но не у всех получается. Тот же Жозе Моуриньо вообще начинал как переводчик. Набирался азов, работая с разными специалистами, учился, попробовал и в итоге добился больших успехов. Леонид Слуцкий вообще вратарём был и очень рано закончил с футболом. Говорить о том, что Тедеско всю жизнь учился на тренера и поэтому он точно станет хорошим специалистом, как-то неправильно. Но мы, конечно, желаем ему удачи и надеемся, что у него всё получится.