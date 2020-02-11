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Селюк: «Смолов - очередной пример распиаренного российского футболиста»

вчера, 19:30

Известный агент Дмитрий Селюк оценил перспективы форварда Федора Смолова в «Сельте».

Судя по первым двум матчам Смолова, его контракт летом вряд ли выкупят. Слишком большое давление, слишком большие авансы, которые ему сложно оправдать. Уверен, «Локомотив» продолжает платить Федору зарплату, поэтому аренда для «Сельты» не слишком накладна. Это дополнительная опция в атаке. Но без голов такой дорогой нападающий не нужен. А голами пока не пахнет…

Для клубов-середняков вроде «Сельты» три миллиона евро в качестве зарплаты - неподъемная сумма. Такие зарплаты и в «Атлетико» не часто встретишь… В свое время Илья Геркус хвалился подписанием Смолова, но сделка получилась левой - приобрести футболиста с истекающим контрактом за десять миллионов, чтобы теперь отдать в аренду и продолжать платить зарплату. С учетом возраста Смолова это верх глупости!

Мы видим очередной пример распиаренного российского футболиста, который и близко не соответствует заплаченным за него деньгам. Смолова пиарил Герман Ткаченко, покупал Геркус, а «Локо» теперь все это расхлебывает. И ведь пиар продолжается. Мы опять читаем про Смолова всякие небылицы. Что его в Испании чуть ли не как российского Роналду воспринимают. Все это такая же чепуха, как и слухи о Кокорине. Обыкновенные агентские игры.

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Все комментарии
LyonBest2
LyonBest2
сегодня в 01:27
Мда, делать такие заявления по сумму 2-х матчей, где Федор не сыграл и 100 минут много ума не надо. Я не спорю, что отчасти он прав, но делать какие-то конкретные выводы в этой ситуации только на протяжении 4-5 матчей, так как новая команда, новая лига, не играл матчи пару месяцев из-за нашей "супер паузы", так что давайте быть объективными!
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
вчера в 22:27
тут Селюк прав
Союзник противников
Союзник противников ответил LOpp
вчера в 22:22
У него работа такая - впаривать)
Такая у них работа-
учить крокодилов летать.
beefs
beefs
вчера в 22:16
Все правильно, а престиж наш падает...
Djon_V
Djon_V
вчера в 22:11
Не защищаю Федю, но Селюк - очередной пример зажравшегося деньгососа. Мерзкий тип
SHMEL
SHMEL ответил Тень Аналитика
вчера в 21:57
Как бы ни был Селюк одиозен, но это правда. Если вы смотрели первые два матча Кэшбека за "Сельту", он был абсолютно ниочем.
Вот уж совсем не соглашусь.В первом матче у него и времени-то не было себя проявить, а во втором он из игры не выпадал.Плюс есть такое понятие как несыгранность.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:51
задрал селюк на соккере!!!!!!!!!!! ладно бы по делу что то сказал ! но нет только пиарится и бредет!!!!!!!!!!!!! и таких селюков море!!!!!!!! сделайте для них рублику селюк-шоу!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Тень Аналитика
Тень Аналитика
вчера в 21:43
Как бы ни был Селюк одиозен, но это правда. Если вы смотрели первые два матча Кэшбека за "Сельту", он был абсолютно ниочем.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:43
уж куда им до распиареного Яя Туре
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:22
такое же можно сказать о 99.99% футболистов. особенно Аякс хорошо нажился распродав днищ по 100 мильенов и при этом оставив у себя игрообразующих Тадича и Зиеша, этаких Хави и Иньесту нашего времени
Правдолю
Правдолю
вчера в 21:22
Смолову нужен ещё минимум месяц чтоб он зайграл,а если зайграл то Селюк будет в тряпочку молчать
RamonCSKA
RamonCSKA ответил SHMEL
вчера в 21:16
да он с одного яя туре поимел столько что хватит на всю жизнь
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:00
Эх Сельдюк,сельдюк, твои-то подопечные вообще никаущие, а ты их вон как нахваливешь...
Игорь Томм
Игорь Томм
вчера в 20:55
Был бы Смолов подопечным Селюка тут была бы совсем другая песня от него. Ну или пока не слышно не видно бы было!
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 20:49
Полностью согласен с ним....
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Союзник противников
вчера в 20:37
Учитывая его "чересполосицу" в карьере,всякое может случиться! Во всяком случае,выглядел в отведённое ему время живым футболистом.
Вот и я про то же. У него ведь то взлет , то посадка. Может и заиграет еще???
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:31
Рейнгольд умер ! ((((( Вечная память !
112910415
112910415
вчера в 20:30
бывает такое, что и Селюк прав
LOpp
LOpp ответил RIR68
вчера в 20:27
У него работа такая - впаривать)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:27
Да чего говорить ? И так вся страна знает ,что Смолов -это палка ,стреляющая раз в год ,и то , мимо ворот !! В РПЛ ему ещё дают бить ......!
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja ответил Союзник противников
вчера в 20:27
Всё,что вышло из цепких и липких лап СельДюка-это товар второго сорта,понятно.Его из страны надо гнать "3 фатерлянд"-Хохланд,а он кормится с глупости боссов наших футбольных клубов.
ЯЯ Туре смотрит на тебя как на 77
Союзник противников
Союзник противников ответил Leha-ha50
вчера в 20:19
А вдруг Федя "оживет"??? И как начнет рвать и метать?!?
Учитывая его "чересполосицу" в карьере,всякое может случиться! Во всяком случае,выглядел в отведённое ему время живым футболистом.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:18
Всё,что вышло из цепких и липких лап СельДюка-это товар второго сорта,понятно.Его из страны надо гнать "3 фатерлянд"-Хохланд,а он кормится с глупости боссов наших футбольных клубов.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:05
А вдруг Федя "оживет"??? И как начнет рвать и метать?!?
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 19:56
ну отчасти прав
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
вчера в 19:45
А его африканцы прям супер игроки....
dzvinka
dzvinka
вчера в 19:43
да что селюк знает, сельта просто не уровень Федора!
Alpribas
Alpribas
вчера в 19:39
В этом Селюк прав.
RIR68
RIR68
вчера в 19:35
торговец чёрным деревом уже впарил нам Траоре и Гогу. лучше бы молчал.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 19:33
В свою очередь Селюк-очередной пример бесполезного для общества болтливого спекулянта.
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