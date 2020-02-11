Селюк: «Смолов - очередной пример распиаренного российского футболиста»

Известный агент Дмитрий Селюк оценил перспективы форварда в «Сельте».

Судя по первым двум матчам Смолова, его контракт летом вряд ли выкупят. Слишком большое давление, слишком большие авансы, которые ему сложно оправдать. Уверен, «Локомотив» продолжает платить Федору зарплату, поэтому аренда для «Сельты» не слишком накладна. Это дополнительная опция в атаке. Но без голов такой дорогой нападающий не нужен. А голами пока не пахнет…

Для клубов-середняков вроде «Сельты» три миллиона евро в качестве зарплаты - неподъемная сумма. Такие зарплаты и в «Атлетико» не часто встретишь… В свое время Илья Геркус хвалился подписанием Смолова, но сделка получилась левой - приобрести футболиста с истекающим контрактом за десять миллионов, чтобы теперь отдать в аренду и продолжать платить зарплату. С учетом возраста Смолова это верх глупости!

Мы видим очередной пример распиаренного российского футболиста, который и близко не соответствует заплаченным за него деньгам. Смолова пиарил Герман Ткаченко, покупал Геркус, а «Локо» теперь все это расхлебывает. И ведь пиар продолжается. Мы опять читаем про Смолова всякие небылицы. Что его в Испании чуть ли не как российского Роналду воспринимают. Все это такая же чепуха, как и слухи о Кокорине. Обыкновенные агентские игры.