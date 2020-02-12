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Тихонов: «„Спартак“ переплатил за Тиля? А вдруг он выстрелит через год?»

сегодня, 03:24

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о полузащитнике «красно-белых» Гуусе Тиле, который прошлым летом перешёл в московский клуб из «АЗ Алкмара».

— Сейчас довольно много критики в адрес Гууса Тиля, который был куплен за серьёзную сумму в € 16 млн. Почему у него пока не получается?

— Парень чувствует себя не в своей тарелке. Но я его понимаю — он ещё совсем молод и оказался в совершенно новой для себя обстановке. Тиль пришёл на вдохновении, и сначала что-то получалось, но потом начался спад. Думаю, нужно время, чтобы почувствовать уверенность и адаптироваться к жизни в России.

— Уже сейчас многие считают, что «Спартак» переплатил за этого футболиста. Согласны?

— Футболист стоит столько денег, сколько за него дают. Если «Спартак» был готов отдать за него такую сумму, значит, клуб поступил правильно. Я не могу судить за это руководителей. Раз купили, значит, надо использовать игрока на максимуме. Возможно, переплатили, а может, недоплатили. Вдруг он через год выстрелит, и за него будут предлагать уже € 30 млн.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 04:18
да главное верить))) но я не слышал про таких дорогих игроков в фнл))))
ОПС
ОПС
сегодня в 04:17
А вдруг, нет?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:16
Что-то не похоже что он может выстрелить.
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