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Тихонов: «Лучше, чем ЧМ в России, турнира уже не будет»

вчера, 09:25

Бывший российский футболист Андрей Тихонов порассуждал на тему актуальности проведения ЧМ-2022 в Катаре. 

ЧМ будет скучным? Дело же не только в этом. Смотрите: когда чемпионат мира проходил в России, все были максимально открыты. Того поведения, к которому привыкли европейцы, в Катаре не будет. Будут серьезные ограничения. Не совсем всё просто и в бытовом плане. Город плохо приспособлен для тех, кто передвигается пешком. Хотя, возможно, они успеют за оставшиеся два года что-то исправить. Наверное, сделают определенные зоны для болельщиков, где можно будет отдыхать и проводить время между матчами. Но пока такого нет. И вообще думаю, что лучше, чем ЧМ в России, турнира уже не будет.

Ранее Тихонов оценил работу Доменико Тедеско в «Спартаке».  

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Нуржан Танир
Нуржан Танир
вчера в 14:09
Самый классный ЧМ был в Бразилии
Великолепный
Великолепный
вчера в 13:52
Еще бы, а кто бы сомневался!)))
ЛФK
ЛФK
вчера в 12:19
Лучше бы Россия свой народ обеспечивала, а не хвастала чм. Тот же Катар или ОАЭ заботятся о своих людях, а футбол это дело десятое.
galem72
galem72
вчера в 11:40
"...думаю, что лучше, чем ЧМ в России, турнира уже не будет..."

Ну, конечно! И звёзды-то у нас самые звездатые, и солнце — самое солнечное, и турниры — самый лучшие, и зюба — самый капитан. Не думал, что Тиша так прогнётся под плешь...
((
Faustello
Faustello
вчера в 10:50
Тихонов по последним высказываниям явно под влиянием тинатэвэшников, а может просто в депутаты готовится податься.
LOpp
LOpp
вчера в 10:10
Izmar
Izmar
вчера в 09:53
Ни одна страна не захочет за счет своего нищего народа устраивать столь дорогущее мероприятие.
Храневец
Храневец
вчера в 09:41
каждый кулик свое болото хвалит
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 09:37
а что он мог сказать?))
nubom
nubom
вчера в 09:30
Мы самые лучшие в мире! Стареет Валерьевич.
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