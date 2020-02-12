Тихонов: «Лучше, чем ЧМ в России, турнира уже не будет»

Бывший российский футболист порассуждал на тему актуальности проведения ЧМ -2022 в Катаре.

ЧМ будет скучным? Дело же не только в этом. Смотрите: когда чемпионат мира проходил в России, все были максимально открыты. Того поведения, к которому привыкли европейцы, в Катаре не будет. Будут серьезные ограничения. Не совсем всё просто и в бытовом плане. Город плохо приспособлен для тех, кто передвигается пешком. Хотя, возможно, они успеют за оставшиеся два года что-то исправить. Наверное, сделают определенные зоны для болельщиков, где можно будет отдыхать и проводить время между матчами. Но пока такого нет. И вообще думаю, что лучше, чем ЧМ в России, турнира уже не будет.