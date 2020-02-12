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Тренер «Дижона»: «Матч с ПСЖ – шанс вписать имя нашего клуба в историю»

вчера, 16:37
ДижонЛоготип футбольный клуб Дижон1 : 6Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Дижона» Стефан Жобар поделился ожиданиями от предстоящего матча против ПСЖ в рамках 1/4 финала Кубка Франции.

Этот матч для нас - шанс вписать имя нашего клуба в историю французского футбола. ПСЖ - сильнейший соперник из всех, которые могут нам встретиться. Но какой бы сильной ни была эта команда, она не непобедима.

Мы увидели их пробелы в матче с «Лионом». Конечно, многое будет зависеть от того, какой состав они выставят, но на наш настрой это повлиять не должно.

В турнирной таблице Лиги 1 «Дижон» идет на 17-м месте. В прошлом туре команда отобрала очки у «Нанта». 

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 18:06
Я буду болеть за Дижона
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:23
После матча у вас будет совсем другое желание : поскорее забыть, вычеркнуть из памяти и истории это противостояние.
Doktor S
Doktor S
вчера в 17:17
Удачи!
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