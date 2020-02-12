Тренер «Дижона»: «Матч с ПСЖ – шанс вписать имя нашего клуба в историю»

Главный тренер «Дижона» поделился ожиданиями от предстоящего матча против ПСЖ в рамках 1/4 финала Кубка Франции.

Этот матч для нас - шанс вписать имя нашего клуба в историю французского футбола. ПСЖ - сильнейший соперник из всех, которые могут нам встретиться. Но какой бы сильной ни была эта команда, она не непобедима.

Мы увидели их пробелы в матче с «Лионом». Конечно, многое будет зависеть от того, какой состав они выставят, но на наш настрой это повлиять не должно.