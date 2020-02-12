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Агент Марселино отреагировал на слухи о «Милане»

вчера, 14:55

Агент футбольного тренера Марселино в интервью Sky Sport Italia отреагировал на слухи, что специалист может возглавить «Милан»

Естественно, что Марселино хочет тренировать большой европейский клуб в следующем сезоне. «Милан» - это один из самых крупнейших клубов в истории футбола. 

Однако мы спешим заявить, что Марселино никогда не встречался с нынешним руководством «Милана». Также от этого клуба не поступало ни одного предложения. Поэтому информация, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности. 

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 00:08
Интересный вариант.
Kэrroll
Kэrroll
вчера в 15:15
С трудом верится.
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