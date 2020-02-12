Агент Марселино отреагировал на слухи о «Милане»

Агент футбольного тренера Марселино в интервью Sky Sport Italia отреагировал на слухи, что специалист может возглавить «Милан».
Естественно, что Марселино хочет тренировать большой европейский клуб в следующем сезоне. «Милан» - это один из самых крупнейших клубов в истории футбола.
Однако мы спешим заявить, что Марселино никогда не встречался с нынешним руководством «Милана». Также от этого клуба не поступало ни одного предложения. Поэтому информация, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности.