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Роналдо рассказал о причинах, почему он ушёл из «Интера»

вчера, 16:21

Легендарный бразильский футболист Роналдо в интервью DAZN рассказал о причинах, почему он в 2002 году покинул «Интер». 

В «Интере» я был очень счастлив. Я чувствовал безоговорочную привязанность фанатов.

На тот момент Купер был в качестве главного тренера. Я больше не мог с ним работать. Я поговорил с руководством клуба и сказал: «Либо уходит тренер, либо ухожу я, мы не можем работать вместе».

В тот момент моя история с «Интером» закончилась. Клуб предпочел оставить Купера. 

Ранее Роналдо рассказал о своем опыте выступлений за «Барселону».  

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Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил RamonCSKA
сегодня в 01:20
Увел Ирину Шейк)
311
311
вчера в 23:21
Включил режим Месси - не прокатило!)
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 22:49
что ему сделал Брэдли купер?
Apsny
Apsny
вчера в 20:38
Вот так игроки ставят себя выше.
RUPRICHT
RUPRICHT
вчера в 19:37
ИЛИ Я ИЛИ КУПЕР!!????Я Б НА ЕГО МЕСТЕ УЖЕ БЫ ПРО ЭТО ЗАБЫЛ!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:23
Я от Интера ушел , я от Барсы ушел........
juvenale
juvenale
вчера в 17:37
спас себе карьеру)))а 5 мая это был просто праздник хаха
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 17:33
Гордыня.
Kirgudu
Kirgudu
вчера в 17:20
Врёт нереально.Полюбасу узнал кабинетные интриги синемудых.
drug01
drug01
вчера в 17:07
Если большой мастер то ......может быть!
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