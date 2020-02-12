Роналдо рассказал о причинах, почему он ушёл из «Интера»

Легендарный бразильский футболист Роналдо в интервью DAZN рассказал о причинах, почему он в 2002 году покинул «Интер».

В «Интере» я был очень счастлив. Я чувствовал безоговорочную привязанность фанатов.

На тот момент Купер был в качестве главного тренера. Я больше не мог с ним работать. Я поговорил с руководством клуба и сказал: «Либо уходит тренер, либо ухожу я, мы не можем работать вместе».

В тот момент моя история с «Интером» закончилась. Клуб предпочел оставить Купера.