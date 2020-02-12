ГлавнаяНовости

УЕФА и КОНМЕБОЛ хотят проводить межконтинентальные игры

вчера, 19:11

УЕФА и КОНМЕБОЛ провели встречу, на которой обсуждалась возможность проведения межконтинентальных игр.

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением об этих переговорах:

УЕФА и КОНМЕБОЛ имеют давнюю историю совместной работы, в частности, благодаря таким соревнованиям, как Кубок Артемио Франки и Межконтинентальный кубок. Сегодняшнее соглашение знаменует собой первый шаг к тому, чтобы УЕФА и КОНМЕБОЛ тесно сотрудничали, мы сможем обмениваться опытом и знаниями, полученных на обоих континентах.

Глава КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес тоже высказался об этой встрече:

Мы несколько месяцев работали над тем, чтобы провести очень конструктивную и плодотворную встречу. Я рад, что КОНМЕБОЛ и УЕФА договорились о дальнейшем сотрудничестве по различным темам. Вместе мы сможем сделать многое для развития футбола. 

 Ранее УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Оправдания Эмери
10 февраляСергей Иванов в блоге Тренерская доляКомментарии13
Красный уровень опасности
10 февраляОлег Лыткин в блоге Новая ГолландияКомментарии2
Волонтерами в Санкт-Петербурге на Евро-2020 хотят стать 9,5 тысяч человек
10 февраля Комментарии2
СлухиЗагребское «Динамо» может принять участие в летнем Кубке Матч Премьер
10 февраля Комментарии25
Падение фаворитов
07 февраляСергей Иванов в блоге Дно пробитоКомментарии12
«Лион» упускает возможности
06 февраляСергей Иванов в блоге Футбол - это больКомментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:38
В пору начать думать о первом межпланетном, а потом и межгалактичиском турнирах.
dimagas2
dimagas2
вчера в 19:35
Латвия-Боливия будет полный стадион.
YNWA
YNWA
вчера в 19:28
Скоро футбол многим перестанет быть интересен!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100