УЕФА и КОНМЕБОЛ хотят проводить межконтинентальные игры

1581523888

вчера, 19:11

УЕФА и КОНМЕБОЛ провели встречу, на которой обсуждалась возможность проведения межконтинентальных игр.

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением об этих переговорах:

УЕФА и КОНМЕБОЛ имеют давнюю историю совместной работы, в частности, благодаря таким соревнованиям, как Кубок Артемио Франки и Межконтинентальный кубок. Сегодняшнее соглашение знаменует собой первый шаг к тому, чтобы УЕФА и КОНМЕБОЛ тесно сотрудничали, мы сможем обмениваться опытом и знаниями, полученных на обоих континентах.

Глава КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес тоже высказался об этой встрече:

Мы несколько месяцев работали над тем, чтобы провести очень конструктивную и плодотворную встречу. Я рад, что КОНМЕБОЛ и УЕФА договорились о дальнейшем сотрудничестве по различным темам. Вместе мы сможем сделать многое для развития футбола.