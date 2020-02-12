УЕФА и КОНМЕБОЛ хотят проводить межконтинентальные игры

УЕФА и КОНМЕБОЛ провели встречу, на которой обсуждалась возможность проведения межконтинентальных игр.
Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением об этих переговорах:
УЕФА и КОНМЕБОЛ имеют давнюю историю совместной работы, в частности, благодаря таким соревнованиям, как Кубок Артемио Франки и Межконтинентальный кубок. Сегодняшнее соглашение знаменует собой первый шаг к тому, чтобы УЕФА и КОНМЕБОЛ тесно сотрудничали, мы сможем обмениваться опытом и знаниями, полученных на обоих континентах.
Глава КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес тоже высказался об этой встрече:
Мы несколько месяцев работали над тем, чтобы провести очень конструктивную и плодотворную встречу. Я рад, что КОНМЕБОЛ и УЕФА договорились о дальнейшем сотрудничестве по различным темам. Вместе мы сможем сделать многое для развития футбола.
Ранее УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022.