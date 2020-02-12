Защитник дортмундской «Боруссии» Хакими стал отцом

Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими стал отцом. Об этом сообщил спортивный директор клуба Михаэль Цорк:
Хакими стал отцом, и мы ожидаем, что завтра он вернется из Мадрида.
👶 Herzlichen Glückwunsch, @AchrafHakimi! 🎈 pic.twitter.com/PtkDSLPZVv— Borussia Dortmund (@BVB) February 12, 2020
В текущем сезоне 21-летний игрок, выступающий за «Боруссию» на правах аренды из «Реала», сыграл в 21 матче, забив 2 гола и сделав 7 голевых передач.
Не так давно Хакими был признан лучшим молодым футболистом года в Африке.
"поздравляем, ждем завтра в 8:00 на работе" - вот так и живут, как живут.
"поздравляем, ждем завтра в 8:00 на работе" - вот так и живут, как живут.
просто если бы сразу справедливо его забанили,то не было бы этого комментария
просто если бы сразу справедливо его забанили,то не было бы этого комментария