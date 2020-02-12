Защитник дортмундской «Боруссии» Хакими стал отцом

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вчера, 16:54

Защитник дортмундской «Боруссии» стал отцом. Об этом сообщил спортивный директор клуба Михаэль Цорк:

Хакими стал отцом, и мы ожидаем, что завтра он вернется из Мадрида.

В текущем сезоне 21-летний игрок, выступающий за «Боруссию» на правах аренды из «Реала», сыграл в 21 матче, забив 2 гола и сделав 7 голевых передач.

Не так давно Хакими был признан лучшим молодым футболистом года в Африке.