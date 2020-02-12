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Защитник дортмундской «Боруссии» Хакими стал отцом

вчера, 16:54

Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими стал отцом. Об этом сообщил спортивный директор клуба Михаэль Цорк:

Хакими стал отцом, и мы ожидаем, что завтра он вернется из Мадрида.

В текущем сезоне 21-летний игрок, выступающий за «Боруссию» на правах аренды из «Реала», сыграл в 21 матче, забив 2 гола и сделав 7 голевых передач.

Не так давно Хакими был признан лучшим молодым футболистом года в Африке.

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dzvinka
dzvinka
вчера в 21:10
немецкие поздравления))
"поздравляем, ждем завтра в 8:00 на работе" - вот так и живут, как живут.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:24
Таких новостей по десятку за день можно публиковать.
Izmar
Izmar
вчера в 17:20
Важная новость.
juvenale
juvenale ответил unoejk
вчера в 17:18
Добрый день. Поправил эти 2 коммента. А ваш бан по делу: в правилах есть нарушение "личное оскорбление пользователя" и там нет сносок и всяких "если".
cпасибо
просто если бы сразу справедливо его забанили,то не было бы этого комментария
NOVA
NOVA
вчера в 17:12
ждемс домой летом!!
unoejk
unoejk ответил juvenale
вчера в 17:06
alexgurzan за что забанен h8you? почему человека банят за один коммент,который лично ни к кому не адресован,а вот это даже не троллинг?что за двойные стандарты? Анджело Войелло Почему снесли коммент? Кого обидел? Ябеду и кляузника всеясоккера? Меня больше смущает то, что Наполи медленно но верно превращается в стабильно непредсказуемый клуб, который может обыграть любого и проиграть любому. Ну и то, что твоя ручная дворняжка постоянно за тобой бегает и лайкает. В итоге два комментария с личным оскорблением и никаких последствий,а h8you забанен сразу без личного ответа
Добрый день. Поправил эти 2 коммента. А ваш бан по делу: в правилах есть нарушение "личное оскорбление пользователя" и там нет сносок и всяких "если".
unoejk
unoejk ответил Да ладно вам
вчера в 17:00
Четыре из пяти ответов на мой комментарий в этой ветке являются оскорблением. Висят весь день. Вопрос - мне можно тоже других оскорблять и чтобы за это ничего не было?
Добрый день. Поправил.
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