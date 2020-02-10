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сегодня, 17:20

Главные события 22-го тура Эредивизие в традиционном обзоре «Соккер.ру».

Сколько было ожиданий от нынешних выходных. «Алкмар» против «Фейеноорда», «Аякс» в гостях у «Утрехта». Но разбушевавшаяся стихия внесла свои коррективы. Из девяти встреч было сыграно только пять. Все воскресные матчи были перенесены на неопределённый срок.

Виной тому ураган «Киара», обрушившийся на северную Европу. В Нидерландах был объявлен красный уровень опасности, и все массовые мероприятия были отменены. В том числе и четыре матча чемпионата страны – «Алкмар» – «Фейеноорд», «Спарта» – «Ден Хааг», «Утрехт» – «Аякс» и «Эммен» – «Твенте». Главным блюдом оказалось прошедшее в субботу брабантское дерби.

Слово дерби тут несколько условно. ПСВ и «Виллем II» всё же находятся в разных весовых категориях. Достаточно посмотреть на перечень достижений команд из Эйндховена и Тилбурга. Сравнить вряд ли получится, ибо это величины несравнимые. Но в текущем сезоне «Виллем» и ПСВ соседи не только по региону, но и по турнирной таблице. Причём в первом круге «королевская гвардия» обыграла 24-кратных чемпионов. Да и ко второй личной встрече ПСВ отставал от «трёхцветных» на четыре очка.

Но на этот раз ПСВ провёл едва ли не лучший матч под руководством Эрнста Фабера. Вновь проявил себя завершителем атак защитник Дензел Думфрис, забивший третий мяч в четырёх последних турах. Скользкий счёт держался до 70 минуты, пока Коди Гакпо не вывел Райана Томаса один на один с вратарём Тимоном Велленройтером. Новозеландец хладнокровно положил мяч в сетку. Подвёл черту полузащитник гостей Майк Трезор Ндайишимийе, поразивший собственные ворота. 3:0 – неожиданно крупная победа «электриков». Однако в таблице «Виллем» пока находится строчкой выше.

Ещё один представитель Северного Брабанта - несчастный «Ваалвейк», наконец-то не проиграл. Конечно, нулевая ничья со «Зволле» на своём поле вряд ли облегчит участь аутсайдера. Отставание огромное. Но преодолён некий психологический барьер. Помните, в первом круге «Ваалвейк» тоже проигрывал всем подряд. А потом вдруг взял себя в руки и одержал ряд побед, не выглядел уже безнадёжным. Тренер «Ваалвейка» Фред Грим, в прошлом известный вратарь «Аякса», носа не вешает. Вдруг случится чудо.

«Витесс», не проигрывавший со времён Леонида Слуцкого, испытал горечь поражения. Уступил в гостях «Гронингену». Ничего удивительного нет. После зимней паузу «орлы» играли всё хуже и хуже. Домашний мир с «Эмменом», ничья в Гааге. В Гронингене всё решил пенальти, реализованный шведским полузащитником хозяев Рамомном Лундквистом. Не может же Ремко Пасвер в каждом туре брать 11-метровые. Потеряв 7 очков в трёх турах «Витесс» снова начал отставать от соискателей места в Лиге Европы. «Гронинген» же комфортно расположился в серединке таблицы. Серджио Падт в девятый раз сохранил свои ворота в неприкосновенности и теперь ждёт звонков. И от тренера сборной Рональда Кумана, и из родного «Аякса», где скоро появится вакансия основного вратаря.

«Хераклес» с «Фортуной» выдали весёлую игру с двумя пенальти. Самый первый 11-метровый в Алмело достиг цели. Лучший бомбардир «гераклидов» Сирил Дессерс чётко вогнал мяч в угол ворот без шансов для Алексея Кошелева. Перед этим «Фортуна» осталась в меньшинстве. За толчок соперника в спину отдыхать отправился Джордж Кокс. А вот полузащитник «Фортуны» Марк Димерс дрогнул, и Ян Бласвих отвёл угрозу. В конце встречи Дессерс оформил дубль, а вместе с ним и лидерство в споре самых метких.

Травма, полученная вратарём «Херенвена» Варнером Ханом, оказалась достаточно серьёзной. Повреждены связки колена, и остаток сезона фризам придётся доигрывать с поляком Филиппом Беднареком. Довольно опытным голкипером, сменившим за восемь лет четыре голландских клуба. «Херенвен» пятый. Пока получается не очень. Сначала «Фортуне» проиграли, теперь с «Венло» у себя на «Абе Ленстра» не справился. Ничья 1:1, причём фризам пришлось отыгрываться. В последней встрече с Беднареку нет вопросов, он пропустил с пенальти. Но оборона «сердечных» с новым голкипером действует намного слабее. Неужели Хан так держал защитников в повиновении.

Вот таким обрезанным из-за взбалмошной «Киары» получился этот тур. Ничего, рано или поздно его доиграют. Вот только сценарий всё равно будет несколько скорректирован. Ведь если б не ураган, таблица имела бы иной вид.

Сирил Дессерс из «Хераклеса» воспользовался тем, что конкуренты не играли. Забил два мяча и с 14 голами выскочил на первое место. У Майрона Боаду из «Алкмара» 13 голов и вторая позиция. По 12 раз отличились Брайан Линссен («Витесс») и Квинси Промес («Аякс»). И сразу три игрока имеют на счету по 11 голов – Уссама Идрисси («Алкмар»), Стивен Бергейс («Фейеноорд») и Донуэлл Мален ( ПСВ ).