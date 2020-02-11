Слуцкий заставил игроков «Рубина» дуть на шары, Семеду показал коллекцию игрушек

Самое интересное из соцсетей футбольного мира - в обзоре «Соккер.ру».
Недавно экс-футболист «Барселоны» и «Арсенала» Эммануэль Пети заявил, что лидер каталонцев Лионель Месси не смог бы заиграть в АПЛ. Согласны?
Накануне «Интер» обыграл «Милан» в огненном дерби. Предлагаем вспомнить игроков, которые выступали сразу за два итальянских гранда.
После этого тура «Лацио» ворвался в чемпионскую гонку!
Тот момент, когда водитель стоит дороже автомобиля. За рулем 120-миллионный форвард «Атлетико» Жоау Фелиш.
Легенды «Арсенала» Тьерри Анри и Деннис Бергкамп были бы в ужасе, если бы узнали, что в будущем будут платить такие суммы за трансферы. Тогда футболисты радовались простому телефону в качестве презента.
Экстравагантный защитник «Кристал Пэлас» Мамаду Сахо встретил бывшего форварда МЮ Дуайта Йорка.
Влада Седан, невеста игрока «Ман Сити» Александра Зинченко, повисла в воздухе на стадионе «Тоттенхэма». Еще бы, ведь «горожане» уступили «шпорам»!
А «Уотфорд» решил подписать Новака Джоковича.
Легенде «Барселоны» Андресу Иньесте пошла на пользу игра в Японии. Испанец обзавелся волосами! И неважно, что всего на мгновение.
Представьте, если бы знаменитые футболисты были бы лысыми.
А как Вам тренеры?
Защитнику «Барселоны» Нелсону Семеду 26 лет, но посмотрите на его коллекцию игрушек!
Футболисты «Челси» посетили контактный зоопарк.
Минутка ностальгии. Предлагаем вспомнить, как оставили с носом самого Стивена Джеррарда!
Иногда игроки влетают в ворота, но видели ли вы, как ворота влетают в тренера?
Как вам такой женский футбол?
Форвард ПСЖ Неймар может сажать самолеты в свободное время!
Экс-игрок «Кубани» Джибриль Сиссе недалеко ушел от знаменитого бразильца!
Но француз работает диджеем.
Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти иногда поражен профессионализмом подопечных в новом клубе. Джибриль Сидибе решил выйти на замену без одной из гетр.
Бывший капитан сборной Германии Бастиан Швайнштайгер хорошо проводит время со своей женой Аной Иванович.
Игрок «Тоттенхэма» Лукас Моура во время паузы в АПЛ решил слетать в Бразилию вместе со своей подругой.
Футболист «Челси» Матео Ковачич тоже решил отдохнуть в приятной компании.
Вот такие красивые моменты бывают в чемпионате Португалии!
Помните знаменитый мем «Мой пацан»? Его решили повторить игроки «Арарата» Евгений Макеев и Александр Козлов.
Икона стиля Дэвид Бекхэм.
Игрок «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен тоже старается следить за собой.
Удобный способ потянуть время!
Повторите?
Зачем позвали Леонида Слуцкого в «Рубин»? Вот одна из причин. Игроки казанцев подули на шары и залезли в резиновые мячи. Напомним, что специалист недавно вернулся из Голландии.
Даже легенда «Челси» Дидье Дрогба удивлен!
Девушки дня:
Жена форварда «Локомотива» Эдера - Санн
Жена форварда «Интера» Мауро Икарди - Ванда
В прошлом выпуске вы могли увидеть, как защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос помогает снять штаны форварду Эдварду Нкетиа. Какой же дружный коллектив у «канониров»! Новобранец команды Пабло Мари помог Лукасу Торрейре взобраться на турник.
На этом наш выпуск подошел к концу, но помните - главное результат!