Слуцкий заставил игроков «Рубина» дуть на шары, Семеду показал коллекцию игрушек

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Если Вы думали, что на этом все, то сильно ошибались 😂 pic.twitter.com/K6Tro4ljVJ — «Рубин» Казань (@fcrk) February 7, 2020

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