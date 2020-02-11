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Слуцкий заставил игроков «Рубина» дуть на шары, Семеду показал коллекцию игрушек

сегодня, 05:30
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Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

А «Уотфорд» решил подписать Новака Джоковича.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‪I must have missed Watford snapping up Novak Djokovic on Deadline Day 🎾

Публикация от Dream Team (@dreamteamfc)

Легенде «Барселоны» Андресу Иньесте пошла на пользу игра в Японии. Испанец обзавелся волосами! И неважно, что всего на мгновение.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Представьте, если бы знаменитые футболисты были бы лысыми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

А как Вам тренеры?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Защитнику «Барселоны» Нелсону Семеду 26 лет, но посмотрите на его коллекцию игрушек!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Футболисты «Челси» посетили контактный зоопарк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)

Минутка ностальгии. Предлагаем вспомнить, как оставили с носом самого Стивена Джеррарда!

Иногда игроки влетают в ворота, но видели ли вы, как ворота влетают в тренера?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Как вам такой женский футбол?

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Экс-игрок «Кубани» Джибриль Сиссе недалеко ушел от знаменитого бразильца!

Но француз работает диджеем.

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти иногда поражен профессионализмом подопечных в новом клубе. Джибриль Сидибе решил выйти на замену без одной из гетр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sky Sports (@skysports)

Бывший капитан сборной Германии Бастиан Швайнштайгер хорошо проводит время со своей женой Аной Иванович.

Игрок «Тоттенхэма» Лукас Моура во время паузы в АПЛ решил слетать в Бразилию вместе со своей подругой.

Футболист «Челси» Матео Ковачич тоже решил отдохнуть в приятной компании.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @mateokovacic8

Вот такие красивые моменты бывают в чемпионате Португалии!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Помните знаменитый мем «Мой пацан»? Его решили повторить игроки «Арарата» Евгений Макеев и Александр Козлов.

Икона стиля Дэвид Бекхэм.

Игрок «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен тоже старается следить за собой.

Удобный способ потянуть время!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sky Sports (@skysports)

Повторите?

 

 

Зачем позвали Леонида Слуцкого в «Рубин»? Вот одна из причин. Игроки казанцев подули на шары и залезли в резиновые мячи. Напомним, что специалист недавно вернулся из Голландии.

Даже легенда «Челси» Дидье Дрогба удивлен!

Девушки дня:

Жена форварда «Локомотива» Эдера - Санн

Жена форварда «Интера» Мауро Икарди - Ванда

В прошлом выпуске вы могли увидеть, как защитник «Арсенала»  Сократис Папастатопулос помогает снять штаны форварду Эдварду Нкетиа. Какой же дружный коллектив у «канониров»! Новобранец команды Пабло Мари помог Лукасу Торрейре взобраться на турник.

На этом наш выпуск подошел к концу, но помните - главное результат!

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Рыжая Борода
Рыжая Борода
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