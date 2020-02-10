Оправдания Эмери

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вчера, 22:40

Испанский тренер в вынужденном отпуске, поэтому может себе позволить раздавать интервью. Правда, чаще всего он оправдывается. «Соккер.ру» нашел оправдания в его новом интервью.

Испанского тренера модно критиковать, часто над ним насмехаются, но при этом он остается в числе специалистов, которые постоянно на виду и обсуждаются. Поскольку довелось Унаи Эмери работать в топовых клубах, а российским болельщикам он близок по опыту в «Спартаке», который получился не самым удачным и закончился прозвищем «тренеришка». Журналисты France Football, конечно, не вспомнили в своем интервью о «Спартаке», но припомнили массу других интересных моментов из прошлого. Судите сами, насколько ответы Эмери носили существенный характер либо выглядели как отговорки.

О провалах с ПСЖ в Лиге чемпионов: «Я выиграл чемпионат Франции, четыре национальных кубка и два Суперкубка. Но конечной целью была Лига чемпионов. В 2017 году в 1/8 финала мы проиграли „Барселоне“. Хотя в первом матче победили со счетом 4:0. Во втором уступили со счетом 1:6 и вылетели, потому что ВАР еще не использовался. Это был вылет из-за судейских решений. Совершенно точно. Через год мы встречались с „Реалом“, который был на пути к историческим трем победам в Лиге чемпионов подряд. И снова можно придраться к арбитражу. Вывод: мы проиграли в первый раз из-за судейства, а второй раз уступили будущему чемпиону и рекордсмену».

Тут есть очевидные попытки свалить все на некое судейство и статус той команды, которая прошла его клуб. Странные отговорки, которые не лучшим образом характеризуют тренера, чья команда с преимуществом в четыре мяча умудрилась уступить по сумме матчей, пропустив шесть в следующей игре. Можно искать мелкие детали, нюансы, но сама игра ПСЖ в том поединке выглядела позорной и вряд ли в ней виноваты игроки и судьи, а не тренер, который давал изначальную установку. Хотя у Эмери нашелся и виноватый.

Про разногласия с Тиаго Силвой в ключевых матчах: «Я хотел, чтобы команда защищалась выше. Силва отличный игрок, но я хотел, чтобы он играл выше. И не мог заставить его принять это. Я хотел, чтобы он вышел из своей зоны комфорта, чтобы осмелился прессинговать выше, чтобы общее давление команды на соперника было более эффективным. Я работал над этим, чтобы он принял это. Но мне не удалось. И эта особенность игры Силвы отразилась на всей команде, которая под давлением имела естественную тенденцию к отступлению. Меня не услышали».

Достаточно «по-взрослому» говорить о том, что команда сыграла не так, как следовало, потому что капитан ее не слушал тренера и игнорировал или не принимал его требования. Еще одно свидетельство того, что Эмери банально не мог выстраивать диалог со своими подопечными и если и был способен доносить свои идеи, то они не находили отклика. И в этой ситуации почему-то больше людей оказалось на стороне Силвы. Мы даже можем не брать в расчет реакцию жены Силвы, которая не выдержала такого отношения к Тиаго со стороны Эмери и в своем Инстаграме открыто высмеяла решения тренера относительно Силвы, который считался одним из ключевых футболистов команды, но не вошел в планы Эмери на решающие матчи.

Про отношения с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи: «Я всегда чувствовал поддержку президента. Например, когда мы собирались подписать Неймара, я должен был лично объяснить Нею, что мы собираемся построить команду вокруг него. Такому феноменальному игроку нельзя сказать, что у нас есть сложившаяся команда, а ему придется адаптироваться. Нужно создавать команду под него. Иначе он не пошел бы. Это точно. Президент и руководство клуба обсуждают контракт. Но именно тренер должен убеждать его в плане игры».

По поводу этой реплики сказать особо нечего. Можно лишь отметить, что подобная позиция довольно лицемерна для остальной команды, если ей, конечно, не было объявлено, что придет Неймар, и вокруг него будет построена вся игра. Выглядит как попытка в примитивном футбольном менеджере переманить звездного игрока, игнорируя условности игры и отношение команды к словам.

Об опыте в «Арсенале»: «„Арсенал“ был клубом на спаде, который шел вниз в течение двух лет, как раз когда я пришел. Мне удалось остановить это падение, мы даже дошли до финала Лиги Европы, добыли пятое место в чемпионате Англии, немного уступив первой четверке. В последний момент что-то пошло не так. Мы потеряли четырех наших капитанов: Косьельни, Чеха, Рэмси и Монреаля. Нам не хватало характера, чтобы продолжить хороший сезон. А некоторые звезды команды неправильно относились к игре. Они просили больше, чем отдавали. Учитывая все это, потребовалось бы больше времени, чтобы построить новый „Арсенал“, который я хотел видеть».

Снова проскальзывают обвинения в адрес футболистов по поводу отношения к игре. Но разве не тренер среди прочего ответственен за то, чтобы игроки отдавались по полной и идентифицировали себя с командой, выкладываясь по полной. Да и отсылки к травмам в «Арсенале» можно считать моветоном – всех тренеров это касалось и далеко не все на это жаловались. В общем, Эмери выступил в своем стиле и вряд ли смог расположить к себе этим интервью хоть кого-нибудь, как из просто интересующихся, так и из тех, с кем ему придется работать в будущем. Ведь такой тренер в итоге все равно свалит все на команду или судей, или обстоятельства.