ПСЖ вышел в полуфинал Кубка Франции, разгромив «Дижон»

ПСЖ разгромил «Дижон» в матче 1/4 финала Кубка Франции.
Дижон, стадион Гастон Жерар
«Дижон» - «Пари Сен-Жермен» 1:6 (1:2)
Голы: Шоер 13 - Лаутоа 1 (автогол), Мбаппе 44, Силва 50, Сарабия 56, Кулибали 86 (автогол), Сарабия 90+1
«Дижон»: Рунарссон, Шафик, Кулибали, Лаутоа, Мендиль, Амальфитано, Ндонг (Бальмон 72), Бальде (Бензья 62), Кадис, Шоер (Таварес 61), Мавидиди
Главный тренер: Жобар Стефан.
«Пари Сен-Жермен»: Навас, Менье (Курзава 75), Керер, Силва (Бернат 61), Баккер, Эррера (Ошиш 83), Куасси, Дракслер, Сарабия, Мбаппе, Кавани
Главный тренер: Тухель Томас.
Судья: Бастьен Бенуа.
Напомним, что недавно ПСЖ вышел в финал Кубка французской Лиги.
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