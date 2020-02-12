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ПСЖ вышел в полуфинал Кубка Франции, разгромив «Дижон»

вчера, 22:21
ДижонЛоготип футбольный клуб Дижон1 : 6Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ разгромил «Дижон» в матче 1/4 финала Кубка Франции.

Дижон, стадион Гастон Жерар

«Дижон» - «Пари Сен-Жермен» 1:6 (1:2)
Голы: Шоер 13 - Лаутоа 1 (автогол), Мбаппе 44, Силва 50, Сарабия 56, Кулибали 86 (автогол), Сарабия 90+1

«Дижон»: Рунарссон, Шафик, Кулибали, Лаутоа, Мендиль, Амальфитано, Ндонг (Бальмон 72), Бальде (Бензья 62), Кадис, Шоер (Таварес 61), Мавидиди
Главный тренер: Жобар Стефан.

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Менье (Курзава 75), Керер, Силва (Бернат 61), Баккер, Эррера (Ошиш 83), Куасси, Дракслер, Сарабия, Мбаппе, Кавани
Главный тренер: Тухель Томас.

Судья: Бастьен Бенуа.

Напомним, что недавно ПСЖ вышел в финал Кубка французской Лиги.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
сегодня в 00:20
Ожидаемо
Parma1972
Parma1972
сегодня в 00:04
Во Франции number one
Fendan
Fendan
вчера в 23:29
ПСЖ намного сильнее.
beefs
beefs
вчера в 22:53
ПСЖ серьёзно настроен на кубок...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 22:39
Сенсации не случилось.
Пари Сен-Жермен
Пари Сен-Жермен
вчера в 22:38
Всё легко и просто. Парижан с выходом в финал!
мангo
мангo
вчера в 22:33
как в теннис сгоняли
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
вчера в 22:32
С победой ПСЖ!
Зенит с таким же счетом осенью отбил ростов на Газпром Арене
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
вчера в 22:31
паредаса уже и на замену не выпускают
drug01
drug01
вчера в 22:30
Впереди ФИНАЛ !!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:29
покуражились
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 22:28
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 22:26
    Без вариантов.
    Gensmo
    Gensmo
    вчера в 22:22
    ПСЖ с победой!
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