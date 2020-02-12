«Урал» резервным составом уступил шведскому «Браге» в контрольном матче

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вчера, 16:00

Сегодня, 12 февраля, состоялся контрольный матч между «Уралом» и шведским «Браге». Российская команда потерпела поражение. В составе «Урала» вышли на поле игроки молодежного состава, а также футболисты «Урала-2». Основной состав екатеринбургского клуба готовится к вечерней игре против «Текстильщика».

«Урал» - «Браге» (Швеция) 2:4 (0:2)

Голы «Урала»: Новиков, 48. Татаринов, 60 — с пенальти.

Состав «Урала» на 1-й тайм: Мамин Ал., Магомадов, Шанбиев, Герасимов(к), Клементьев, Хитяев, Киселёв, Шаболин, Голубцов, Гусейнов и Юсупов.

2-й тайм: Мамин Ал., Герасимов, Хитяев, Кузьмичев, Евтушенко, Лукоянов, Кротов, Новиков, Маковский, Толкачев и Татаринов.

В прошлом контрольном матче «Урал» сыграл вничью с «Араратом-Армения».