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«Урал» резервным составом уступил шведскому «Браге» в контрольном матче

вчера, 16:00

Сегодня, 12 февраля, состоялся контрольный матч между «Уралом» и шведским «Браге». Российская команда потерпела поражение. В составе «Урала» вышли на поле игроки молодежного состава, а также футболисты «Урала-2». Основной состав екатеринбургского клуба готовится к вечерней игре против «Текстильщика».

«Урал» - «Браге» (Швеция) 2:4 (0:2)

Голы «Урала»: Новиков, 48. Татаринов, 60 — с пенальти.

Состав «Урала» на 1-й тайм: Мамин Ал., Магомадов, Шанбиев, Герасимов(к), Клементьев, Хитяев, Киселёв, Шаболин, Голубцов, Гусейнов и Юсупов.

2-й тайм: Мамин Ал., Герасимов, Хитяев, Кузьмичев, Евтушенко, Лукоянов, Кротов, Новиков, Маковский, Толкачев и Татаринов.

В прошлом контрольном матче «Урал» сыграл вничью с «Араратом-Армения».

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ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:23
Резерв негодный.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 16:39
Основой тоже бы не вымграли
severnyj84
severnyj84
вчера в 16:06
Шведский Браге сильнее Браги, которая вышвырнула свиней в квлификации ЛЕ.
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