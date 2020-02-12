Куаме: «Не мог поверить, что „Фиорентина“ хочет меня подписать»

Нападающий поделился эмоциями после своего перехода в «Фиорентину». Флорентийский клуб в конце января взял у «Дженоа» форварда в аренду.

Я хотел бы поблагодарить клуб, который поверил в меня. Когда они позвонили моему агенту, я не мог в это поверить. Я никогда не думал покидать «Дженоа» в январе.

Я знал, что «Фиорентина» - отличный клуб. Я просто занимался физиотерапией перед закрытием трансферного окна, но в один момент позвонили моему агенту и спросили, не хочу ли я перейти в «Фиорентину».

Я просто проснулся в пять утра и пошел подписывать контракт.