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Куаме: «Не мог поверить, что „Фиорентина“ хочет меня подписать»

вчера, 16:43

Нападающий Кристиан Куаме поделился эмоциями после своего перехода в «Фиорентину». Флорентийский клуб в конце января взял у «Дженоа» форварда в аренду. 

Я хотел бы поблагодарить клуб, который поверил в меня. Когда они позвонили моему агенту, я не мог в это поверить. Я никогда не думал покидать «Дженоа» в январе.

Я знал, что «Фиорентина» - отличный клуб. Я просто занимался физиотерапией перед закрытием трансферного окна, но в один момент позвонили моему агенту и спросили, не хочу ли я перейти в «Фиорентину».

Я просто проснулся в пять утра и пошел подписывать контракт. 

Ранее на Куаме претендовал «Наполи»

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Все комментарии
Gensmo
Gensmo
вчера в 21:21
Удачи!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 20:44
Фиалки должно быть не в курсе что он давно травмирован.
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