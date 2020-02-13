Президент «Хетафе»: «Я не откажу „Барселоне“ в продаже Родригеса»

Президент «Хетафе» прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к нападающему «синих» .

У меня очень хорошие отношения с «Барселоной». Им не повезло остаться без двух нападающих.

Но если какой-то интерес и был, никто из «Барселоны» со мной пока не связывался. Если бы он был, они бы это сделали. Их президент Бартомеу может спокойно позвонить лично мне.

Я не думаю, что «Барселона» попытается подписать Анхеля. Однако никаких препятствий с условиями его продажи не существует. Я не могу лишить парня, который так потрясающе играл за нас, шанса попасть в такой большой клуб. Его отступные – 10 млн евро.