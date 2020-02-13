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Президент «Хетафе»: «Я не откажу „Барселоне“ в продаже Родригеса»

сегодня, 06:19

Президент «Хетафе» Анхель Торрес прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к нападающему «синих» Анхелю Родригесу.

У меня очень хорошие отношения с «Барселоной». Им не повезло остаться без двух нападающих.

Но если какой-то интерес и был, никто из «Барселоны» со мной пока не связывался. Если бы он был, они бы это сделали. Их президент Бартомеу может спокойно позвонить лично мне.

Я не думаю, что «Барселона» попытается подписать Анхеля. Однако никаких препятствий  с условиями его продажи не существует. Я не могу лишить парня, который так потрясающе играл за нас, шанса попасть в такой большой клуб. Его отступные – 10 млн евро.

В текущем сезоне 32-летний Родригес забил 13 мячей и сделал 2 результативные передачи в 28 матчах «Хетафе» во всех турнирах.

Ранее стало известно, что «Реал Сосьедад» требует от «Барселоны» 50 млн евро за форварда Виллиана Жозе.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:13
32-летний(!!!). Однако!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:03
Хотя бы сезончик за Барсу поиграть!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 07:59
Бюджетный вариант. А по выздоровлении Суареса обратно в Хетафе в аренду и все довольны.
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 06:38
Конечно. Возраст , плюс он игрок выходящий на замену .... тут уже вопрос нужен ли нап которому тяжело будет отыгрывать 90 минут
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