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«Реал», «Барса», «Челси» и МЮ интересуются 16-летним игроком «Бирмингема»

сегодня, 05:00

Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингхэм находится в сфере интересов ряда топ-клубов Европы, включая «Реал» и «Барселону».

Однако, как утверждает источник, главными претендентами на игрока являются «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Этой зимой манкунианцы были готовы заплатить за 16-летнего хавбека 30 млн фунтов. Теперь сообщается, что МЮ и «Челси» собираются предложить «Бирмингему» £ 35 млн плюс £ 15 млн в виде бонусов.

В текущем сезоне Чемпионшипа Беллингхэм сыграл в 28 матчах, забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:01
Сейчас игрок начнет деньги считать, а не в футбол играть.
SkiNheD
SkiNheD
сегодня в 08:26
Посмотрим, что с него будет дальше.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 06:57
Очередной вундеркинд. Как стукнуло в июне 16 так практически сразу начал играть в основе.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 06:38
Загубят они его.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:11
Посмотрим что за фрукт....
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