«Реал», «Барса», «Челси» и МЮ интересуются 16-летним игроком «Бирмингема»

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сегодня, 05:00

Полузащитник «Бирмингема» находится в сфере интересов ряда топ-клубов Европы, включая «Реал» и «Барселону».

Однако, как утверждает источник, главными претендентами на игрока являются «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Этой зимой манкунианцы были готовы заплатить за 16-летнего хавбека 30 млн фунтов. Теперь сообщается, что МЮ и «Челси» собираются предложить «Бирмингему» £ 35 млн плюс £ 15 млн в виде бонусов.

В текущем сезоне Чемпионшипа Беллингхэм сыграл в 28 матчах, забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи.