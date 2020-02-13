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Иванов: «Мы очень рады, что финал Кубка России пройдёт в Екатеринбурге»

сегодня, 14:23

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию, что финал Кубка России состоится в Екатеринбурге 13 мая.

Финал Кубка России пройдёт в Екатеринбурге. Мы очень этому рады. Поздравляю болельщиков, всем большое спасибо.

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 16:37
Лучший вариант.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:32
Праздник для любителей футбола г. Екатеринбурга обеспечен.
Надеюсь финал будет интересным???
Ждемс....
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:24
Вот и хорошо
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