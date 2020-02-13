Иванов: «Мы очень рады, что финал Кубка России пройдёт в Екатеринбурге»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию, что финал Кубка России состоится в Екатеринбурге 13 мая.
Финал Кубка России пройдёт в Екатеринбурге. Мы очень этому рады. Поздравляю болельщиков, всем большое спасибо.
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию, что финал Кубка России состоится в Екатеринбурге 13 мая.
Финал Кубка России пройдёт в Екатеринбурге. Мы очень этому рады. Поздравляю болельщиков, всем большое спасибо.
Надеюсь финал будет интересным???
Ждемс....
Надеюсь финал будет интересным???
Ждемс....