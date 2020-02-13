В «Монако» ответили на запрос Васильева по солидарным выплатам за Головина

Экс-президент «Монако» Вадим Васильев высказался о ситуации с переходом хавбека из ЦСКА в стан «монегасков». Сумма трансфера составила 30 миллионов евро, но футбольные школы, участвовавшие в воспитании игрока, не получили солидарных выплат.

Как и обещал, связался с бывшими коллегами в «Монако». Олег Петров подтвердил, что первые информационные письма о состоявшемся трансфере и предстоящих солидарных платежах «Монако» разослал ещё в августе 2018-го в мою бытность вице-президентом, однако ответа не получил. Вторую попытку, и снова безуспешную, «Монако» предпринял в марте 2019-го уже после моего ухода из клуба. В конце 2019-го были контакты с РФС на эту тему.