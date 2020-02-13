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В «Монако» ответили на запрос Васильева по солидарным выплатам за Головина

сегодня, 17:29

Экс-президент «Монако» Вадим Васильев высказался о ситуации с переходом хавбека Александра Головина из ЦСКА в стан «монегасков». Сумма трансфера составила 30 миллионов евро, но футбольные школы, участвовавшие в воспитании игрока, не получили солидарных выплат.

Как и обещал, связался с бывшими коллегами в «Монако». Олег Петров подтвердил, что первые информационные письма о состоявшемся трансфере и предстоящих солидарных платежах «Монако» разослал ещё в августе 2018-го в мою бытность вице-президентом, однако ответа не получил. Вторую попытку, и снова безуспешную, «Монако» предпринял в марте 2019-го уже после моего ухода из клуба. В конце 2019-го были контакты с РФС на эту тему.

После того как тема получила на этой неделе широкое освещение в СМИ, РФС связался с «Монако», и они совместно занимаются решением этой проблемы. Уверен, что в ближайшее время всё благополучно разрешится.

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Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответил 112910415
сегодня в 18:16
разрулят, не сомневаюсь обидно, что бесправные наши тренеры и не подозревали о законном вознаграждении ...
Зато футбольные чинуши (выходцы сами знаете откуда) обо всем уже забыли и все потратили аххах
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:05
Школы обижать нельзя. Все должно разрешиться.
А по хорошему , со школами должны в первую очередь рассчитываться, они и так не шикуют.
112910415
112910415
сегодня в 17:52
разрулят, не сомневаюсь
обидно, что бесправные наши тренеры и не подозревали о законном вознаграждении ...
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил severnyj84
сегодня в 17:38
Тут всё понятно, Гинер за старое взялся.
Гинер всех купил!
severnyj84
severnyj84
сегодня в 17:35
Тут всё понятно, Гинер за старое взялся.
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