В «Монако» ответили на запрос Васильева по солидарным выплатам за Головина

Экс-президент «Монако» Вадим Васильев высказался о ситуации с переходом хавбека Александра Головина из ЦСКА в стан «монегасков». Сумма трансфера составила 30 миллионов евро, но футбольные школы, участвовавшие в воспитании игрока, не получили солидарных выплат.
Как и обещал, связался с бывшими коллегами в «Монако». Олег Петров подтвердил, что первые информационные письма о состоявшемся трансфере и предстоящих солидарных платежах «Монако» разослал ещё в августе 2018-го в мою бытность вице-президентом, однако ответа не получил. Вторую попытку, и снова безуспешную, «Монако» предпринял в марте 2019-го уже после моего ухода из клуба. В конце 2019-го были контакты с РФС на эту тему.
После того как тема получила на этой неделе широкое освещение в СМИ, РФС связался с «Монако», и они совместно занимаются решением этой проблемы. Уверен, что в ближайшее время всё благополучно разрешится.
А по хорошему , со школами должны в первую очередь рассчитываться, они и так не шикуют.
А по хорошему , со школами должны в первую очередь рассчитываться, они и так не шикуют.
обидно, что бесправные наши тренеры и не подозревали о законном вознаграждении ...
обидно, что бесправные наши тренеры и не подозревали о законном вознаграждении ...