ГлавнаяНовости

Де Хеа с 23 млн евро – самый высокооплачиваемый игрок АПЛ

вчера, 09:48

Портал Spotrac опубликовал суммы заработных плат игроков английской Премьер-Лиги.

Самым высокооплачиваемым игроком АПЛ является вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, зарабатывающий 23 млн евро в год. Второе место за полузащитником «Манчестер Сити» Кевином де Брюйне (19,7 млн евро), третий по заработку – полузащитник «Сити» Рахим Стерлинг (18,5 млн евро).

Топ-15 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ:

1. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») – 23 млн евро

2. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 19,7

3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 18,5

4. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 17,8

5. Месут Озил («Арсенал») – 16,5

6. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед») – 15,3

7. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 14,1

8. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 12,3

8. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 12,3

8. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 12,3

8. Танги Ндомбеле («Тоттенхэм») – 12,3

12. Александр Ляказетт («Арсенал») – 11,1

13. Роберто Фирмино («Ливерпуль») – 11

14. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 10,1

15. Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед») – 10.

Ранее стали известны заработные платы лидеров «Вест Хэма».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Барселона» принесла Каталонии 1,4 млрд евро, что составляет 0,57% ВВП
Вчера, 18:22 Комментарии14
СлухиС. Егоров: «„Тинькофф Банк“ уже весной станет титульным спонсором РПЛ»
Вчера, 18:02 Комментарии16
Ярмоленко – самый высокооплачиваемый футболист «Вест Хэма»
Вчера, 08:51 Комментарии6
У «Челси» лучший трансферный баланс за 2 последних трансферных окна
10 февраля ФотоКомментарии7
«Реал» имеет худший показатель по трансферному балансу за два прошлых окна
10 февраля ФотоКомментарии35
В «Луче» начали выплачивать долги по зарплате футболистов
10 февраля Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 19:14
пучеглазый курильщик ништяк устроился в Арсенале)
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 19:08
Один вопрос - как? Посредственный воротчик, без особых навыков.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 18:16
Чалова с Дзюбой, бы туда пристроить.... Хоть на 5 млн. в год.... !
max74
max74
вчера в 18:00
Помогу потратить, пусть обращается
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:31
А где Акинфеев ?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:20
Про Н’Голо Канте забыли, у него 290 000 по новому контракту
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:09
Не должен какой-то воротчик получать больше всех в элитной лиге. Там достаточно других полевых супер звёзд.
lobsterdam
lobsterdam ответил Nazi
вчера в 15:57
А где Садио Мане? :) Вот те на..
Он за миску щей бегает, ему хватает на жизнь. Он неприхотлив, сортиры драил в молодости, вот и привык... да и скаузеры своих всегда держали в черном теле. У клопа не забалуешь!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
вчера в 14:34
Молодец Де Геа не зря так долго выбивал контракт для себя, теперь получает больше всех в АПЛ.
Алексей Миллер
Алексей Миллер
вчера в 14:24
Де Хеа скатился и теперь он средний вратарь, да и лучшим в мире никогда не был. За что такая зарплата?
Nazi
Nazi
вчера в 14:21
А где Садио Мане? :) Вот те на..
n2ujma2h4_k8
n2ujma2h4_k8
вчера в 14:08
Один из худших вратарей апл. МЮ нужно серьезно пересмотреть ценовую политику. Озил-пешеход на пятом месте это просто лул, дорогущий балласт.
bn20
bn20
вчера в 13:30
Пучеглазый 16,5 ?? ))

Венгер действительно лоханулся с этим игроком
Башмакоса
Башмакоса
вчера в 13:28
Самый высокооплачиваемый футболист АПЛ - вратарь. Мир сошёл с ума!
Leki_chelsea
Leki_chelsea ответил Igo0rek
вчера в 13:20
Лфк ответил то что я хотел написать
Fendan
Fendan ответил Так Себе Аналитик
вчера в 13:17
Трудно сказать, он как бы за "Зенит", но, на самом деле, кажется, в первую очередь комменты набивает (у него персонажей 100, их легко узнать, т.к. почти все комментарии оскорбительные про "Спартак" или "Ростов", и он лайкает только сам себя со своей армии ботов), чтобы все призы в конкурсах прогрозов выигрывать, знания "Зенита" у него неглубокие. Еще, т.к. он выигрывает все конкурсы, у него все ВИПы.
Тульский «Арсенал» уступил румынскому УТА в контрольном матче.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 12:56
Ван Дейк самый Ценный игрок АПЛ! и на 14ом месте. Беспредел. Де Хеа с Погба вымогатели)) разводят МЮ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил galem72
вчера в 12:39
Трудно сказать, он как бы за "Зенит", но, на самом деле, кажется, в первую очередь комменты набивает (у него персонажей 100, их легко узнать, т.к. почти все комментарии оскорбительные про "Спартак" или "Ростов", и он лайкает только сам себя со своей армии ботов), чтобы все призы в конкурсах прогрозов выигрывать, знания "Зенита" у него неглубокие. Еще, т.к. он выигрывает все конкурсы, у него все ВИПы.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
вчера в 12:33
Месут Озил шикарно устроился , валяет дурака из года в год за 16,5 млн евро , красава)))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил galem72
вчера в 12:31
Все забываю спросить: Сам себе... забанен что ли?
Вот уже и откинулся с зоны)
ЛФK
ЛФK ответил Igo0rek
вчера в 12:17
Совсем недавно многие, и тот же Салах, переподписали контракты, и все равно не в топе, так что причина не в этом.
galem72
galem72 ответил Тень Аналитика
вчера в 12:11
Они хотя бы не М*дил - "3 передачи за 2.5 сезона"
Все забываю спросить: Сам себе... забанен что ли?
galem72
galem72 ответил Тень Аналитика
вчера в 12:09
Они хотя бы не М*дил - "3 передачи за 2.5 сезона"
Нене
Очевидно же, что м'дил получает за свои красивые глаза. Там даже кошак со шрека позавидует.
))
P.S. здесь ещё чили нет. Так что ваш м'дил не самый худший вариант.
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил galem72
вчера в 11:50
По пагбе и марсу просто нет слов...
Они хотя бы не М*дил - "3 передачи за 2.5 сезона"
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Брулин
вчера в 11:49
Озил с 1 передачей за половину сезона получает больше чем Фирмино выполняющий колоссальный объем работы.
Так и Пеп получает больше Клоппа, а Симеоне - во много раз больше)
galem72
galem72
вчера в 11:48
По пагбе и марсу просто нет слов...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:40
Футбол- это когда нищеброды с трибун смотрят, как миллионеры играют в мяч за деньги...
Альфамен
Альфамен ответил 311
вчера в 11:40
Челси первый английский мешок,сейчас вектор поменялся и трудно сказать кто в АПЛ не мешок
Igo0rek
Igo0rek ответил Leki_chelsea
вчера в 11:28
Они приходили в Ливерпуль не в статусе суперзвезд
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:25
Не много ему?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100