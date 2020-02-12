Де Хеа с 23 млн евро – самый высокооплачиваемый игрок АПЛ

1581490095

вчера, 09:48

Портал Spotrac опубликовал суммы заработных плат игроков английской Премьер-Лиги.

Самым высокооплачиваемым игроком АПЛ является вратарь «Манчестер Юнайтед» , зарабатывающий 23 млн евро в год. Второе место за полузащитником «Манчестер Сити» (19,7 млн евро), третий по заработку – полузащитник «Сити» (18,5 млн евро).

Топ-15 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ :

1. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») – 23 млн евро

2. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 19,7

3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 18,5

4. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 17,8

5. Месут Озил («Арсенал») – 16,5

6. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед») – 15,3

7. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 14,1

8. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 12,3

8. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 12,3

8. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 12,3

8. Танги Ндомбеле («Тоттенхэм») – 12,3

12. Александр Ляказетт («Арсенал») – 11,1

13. Роберто Фирмино («Ливерпуль») – 11

14. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 10,1

15. Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед») – 10.

Ранее стали известны заработные платы лидеров «Вест Хэма».