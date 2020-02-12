Де Хеа с 23 млн евро – самый высокооплачиваемый игрок АПЛ

Портал Spotrac опубликовал суммы заработных плат игроков английской Премьер-Лиги.
Самым высокооплачиваемым игроком АПЛ является вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, зарабатывающий 23 млн евро в год. Второе место за полузащитником «Манчестер Сити» Кевином де Брюйне (19,7 млн евро), третий по заработку – полузащитник «Сити» Рахим Стерлинг (18,5 млн евро).
Топ-15 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ:
1. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») – 23 млн евро
2. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 19,7
3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 18,5
4. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 17,8
5. Месут Озил («Арсенал») – 16,5
6. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед») – 15,3
7. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 14,1
8. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 12,3
8. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 12,3
8. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 12,3
8. Танги Ндомбеле («Тоттенхэм») – 12,3
12. Александр Ляказетт («Арсенал») – 11,1
13. Роберто Фирмино («Ливерпуль») – 11
14. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 10,1
15. Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед») – 10.
Ранее стали известны заработные платы лидеров «Вест Хэма».
Венгер действительно лоханулся с этим игроком
Венгер действительно лоханулся с этим игроком
Очевидно же, что м'дил получает за свои красивые глаза. Там даже кошак со шрека позавидует.
))
P.S. здесь ещё чили нет. Так что ваш м'дил не самый худший вариант.
Очевидно же, что м'дил получает за свои красивые глаза. Там даже кошак со шрека позавидует.
))
P.S. здесь ещё чили нет. Так что ваш м'дил не самый худший вариант.