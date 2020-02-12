Ярмоленко – самый высокооплачиваемый футболист «Вест Хэма»

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вчера, 08:51

По данным SportRac, самую высокую зарплату среди игроков «Вест Хэма» получает украинский полузащитник .

Сообщается, что 30-летний хавбек зарабатывает 115 тысяч фунтов в неделю. На второй строчке – Джек Уилшир (100 тысяч фунтов), третий по заработку – Фелипе Андерсон (85 тысяч).

Пабло Сабалета получает 75 тысяч. Майкл Антонио, Мануэль Лансини, Анджело Огбонна и Уинстон Рид зарабатывают по 70 тысяч в неделю.

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл за «молотобойцев» в 15 матчах, забив три гола и сделав одну результативную передачу. Андрей за последние месяцы редко попадает в состав команды из-за травм и высокой конкуренции. По слухам, «Вест Хэм» настроен продать Ярмоленко.