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Ярмоленко – самый высокооплачиваемый футболист «Вест Хэма»

вчера, 08:51

По данным SportRac, самую высокую зарплату среди игроков «Вест Хэма» получает украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

Сообщается, что 30-летний хавбек зарабатывает 115 тысяч фунтов в неделю. На второй строчке – Джек Уилшир (100 тысяч фунтов), третий по заработку – Фелипе Андерсон (85 тысяч). 

Пабло Сабалета получает 75 тысяч. Майкл Антонио, Мануэль Лансини, Анджело Огбонна и Уинстон Рид зарабатывают по 70 тысяч в неделю. 

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл за «молотобойцев» в 15 матчах, забив три гола и сделав одну результативную передачу. Андрей за последние месяцы редко попадает в состав команды из-за травм и высокой конкуренции. По слухам, «Вест Хэм» настроен продать Ярмоленко.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:07
Кто меньше работает, тот больше получает.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 09:53
на фоне остальных, 115 в неделю это много. 80-90 потолок,а поскольку травмируется часто,то вообще до 50 урезать.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Алексей Еськов
вчера в 09:52
С результативностью 24 (5)? ЛОЛ. Даже наш Дзюба на его фоне не такая уж бездарность!)
интересно сколько Дзюба забивал бы в АПЛе. Ярмо и в УПЛе ложил пачками.а выехал зарубеж и сел на грядку с укропом.
Алексей Еськов
Алексей Еськов ответил drug01
вчера в 09:07
Он и по игре лучший
С результативностью 24 (5)? ЛОЛ. Даже наш Дзюба на его фоне не такая уж бездарность!)
drug01
drug01
вчера в 08:58
Он и по игре лучший
Footbolista
Footbolista
вчера в 08:57
Дорогое ЯРМОленко на шее Вест Хэма...ститистика ни о чем...
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